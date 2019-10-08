Home
Dupla rouba carro de serralheiro e bate durante fuga em Cariacica

Serralheiro contou à polícia que parou o carro em frente a um material de construção, no bairro Vila Prudêncio, e foi abordado por dois homens.

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 10:56

 - Atualizado há 6 anos

Dois criminosos roubaram o carro de um serralheiro de 49 anos e provocaram um acidente durante a fuga, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, no Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (7). Os assaltantes abandonaram o veículo após o acidente e conseguiram fugir.

O serralheiro contou à polícia que parou o carro em frente a um material de construção e foi abordado por dois homens, que chegaram ao local em uma moto. Um deles estava armado.

"Cheguei no material de construção, estava saindo com o carro já e dois indivíduos em uma moto aparelharam do meu lado, apontaram a arma, mandaram eu descer do carro e levaram o veículo", comentou a vítima.

A parte traseira do carro ficou danificada por causa batida. O serralheiro informou que o veículo dele não tem seguro. "Infelizmente agora eu que tenho que arcar com o prejuízo", disse.

A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não tem suspeitos de quem teria roubado o veículo.

Com informações da TV Gazeta

