Dupla é presa com mais de 10 quilos de maconha em Aracruz

Com o jovem de 18 anos e a mulher de 28 anos também foram encontrados uma arma de fogo, pinos de cocaína e material para embalar droga. A dupla foi conduzida à Delegacia Regional de Aracruz