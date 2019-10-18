Drogas em rave: "O rim dele parou na hora que utilizou", diz mãe de jovem no ES

A mãe de um dos jovens intoxicados após uso de drogas em uma festa rave em Guarapari no último fim de semana, conversou com a reportagem de A Gazeta no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (18). O filho dela, um universitário de 24 anos, está internado em estado grave na UTI da unidade de saúde. A moradora de Campo Grande, em Cariacica, narra o que sabe sobre o caso e como os jovens passaram mal durante o evento.

Como o filho da senhora está?

Ele está em um estado muito grave. Todos os dias estou aqui visitando ele, e o quadro melhora, mas bem pouco, porque essa droga atingiu muito o pulmão dele. E ele não está conseguindo respirar sozinho, sem os aparelhos. Se tirar os aparelhos um pouquinho para fazer qualquer tipo de procedimento, ele corre risco de dar uma parada respiratória. Tá totalmente dependente do aparelho.

Foi que dia?

Na madrugada de domingo (13).

Sabe que festa foi essa?

Uma festa rave, que teve na Lagoa Doce, de Meaípe.

Como a senhora soube?

Eles me ligaram cinco e pouco da manhã, falando do ocorrido com o meu filho. Até então, eu não sabia nem o que que era. Eles me ligaram relatando que ele tinha sofrido um acidente, e eu precisava vir para o hospital urgente. Eu vim pra cá, cheguei aqui e me deparei com ele em um estado muito grave. Foi terrível e está sendo até hoje. É dia após dia, os médicos falaram para mim. Parece que tiveram outros amigos que estão pelos hospitais. Tem outros em outros hospitais também. Menos um pouco que o meu filho, mas estão também grave, na UTI, inclusive. Meu filho está na UTI. Tentei a transferência para um hospital particular, mas o estado dele é muito grave, e ele não pode ser transferido.

Alguém da festa entrou em contato com a senhora?

Ninguém até hoje, ninguém perguntou como está o meu filho, nada. Do evento, pelo menos, não tenho nada deles.

Que tipo de droga foi consumida?

Os médicos me falaram uma tal de mescalina. É uma droga sintética, nova, que está rolando nessas festas. É isso que eu sei. Junto com outras que possa ter usado deu esse problema neles.

Tem algum diagnóstico?

O rim dele parou na hora que ele utilizou, mas agora já voltou. Está reagindo. A toxidade do fígado melhorou bastante. O problema é toda parte respiratória, que está muito grave. Na hora que eles passaram mal, eles começaram vomitando muito e depois eles convulsionaram. Nessa convulsão, eles broncoaspiraram esse líquido. Isso piorou mais ainda o quadro dele.

Você sabia que ele participava desse tipo de festa?

Eu não queria que ele fosse nessa festa. Ele pediu meu carro, mas eu não dei. E então ele foi de Uber com os amigos. Sabia que ele ia em festa assim, mas ele era um menino que não tinha o hábito de usar esse tipo de droga. Um menino estudioso, trabalhador. Que eu saiba ele fumava, mas não desse jeito. Pra mim e para toda a minha família está sendo um baque muito grande. Tenho fé em Deus que ele vai sair dessa. Ele tá se recuperando aos poucos. Sei que vai ser demorado, porque o estado é muito grave, mas sei que ele vai sair, em nome de Jesus.

A polícia informou que uma pessoa tinha morrido. A senhora tem alguma informação sobre isso?

O policial me falou que foi um a óbito, mas não sei se o que está se passando. Mas sei que muitos outros passaram mal e foram para outros hospitais.

O que você acha da organização do evento?

Eles precisam ter mais cuidado, porque é com vidas que eles estão lidando que, às vezes, são jovens que não têm consciência do que está sendo oferecido lá. Eles precisam ter mais consciência para salvar vidas.

