Dona de casa morre após cair de caminhão e ser atropelada em Viana

Jocimara Viana de Souza, 41 anos, foi atropelada após cair de um caminhão que era dirigido pelo marido. Circunstâncias da morte estão sendo investigadas