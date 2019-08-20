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Batida no poste

Dois jovens morrem em acidente com fusca em Vila Velha

As vítimas eram um rapaz de 21 anos e uma mulher de 27 anos. Outros dois jovens, de 21 e 26 anos, ficaram feridos. Acidente ocorreu na Rodovia Darly Santos

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 06:27

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 ago 2019 às 06:27
Acidente com fusca na Rodovia Darly Santos Crédito: Fábio Linhares
Dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos durante um acidente envolvendo um Fusca na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (19). O motorista do fusca, de 26 anos, seguia na rodovia, sentido Rodovia do Sol, quando perdeu a direção do veículo. Uma das vítimas fatais, uma jovem de 27 anos, voltava de uma viagem de Minas Gerais.
O condutor do Fusca e outros três amigos saíram do trabalho, em Vila Velha, para buscar a jovem na Rodoviária de Vitória. O acidente aconteceu quando eles retornaram para Vila Velha. Após bater no poste, por volta das 23h30, o carro rodou na pista e só parou ao colidir contra a grade de proteção de um hipermercado.
Dois jovens morrem em acidente com fusca em Vila Velha
O condutor do veículo, Frederico Fernandes Moreira dos Santos, de 26 anos, foi socorrido pelo Corpo dos Bombeiros com escoriações e levado para o Hospital Estadual de Emergência e Urgência (Hueue) – antigo São Lucas –, em Vitória, para onde também foram levados os outros três jovens. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica. 
> Motorista perde controle e carro fica pendurado em muro no ES
Acidente com furca na Rodovia Darly Santos Crédito: Fábio Linhares
Entre os outros três passageiros, estava Igor Prates de Oliveira, de 21 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao dar entrada no hospital. Uma mulher de 27 anos, identificada como Natani Vieira de Souza, também foi socorrida com várias escoriações e dificuldades respiratórias, mas acabou morrendo. Já Pedro Henrique Fadini Kerkrovsky, de 21 anos, teve ferimentos leves e recebeu cuidados no hospital. 
> Mulher morre em acidente e quatro pessoas ficam feridas em Linhares
PNEU SOLTO
Familiares e amigos das vítimas, muito abalados, estiveram no hospital e não quiseram dar entrevista.  Eles informaram que os três rapazes saíram de um shopping onde trabalham em Vila Velha e foram à Rodoviária de Vitória buscar Natani. Ela tinha voltado da cidade de lajinha, em Minas Gerais, onde a família mora. Eles afirmam que na volta da rodoviária para casa o pneu do carro se soltou, provocando o acidente.

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