Caso de polícia

Discussão termina em agressões entre mãe de paciente e enfermeira em UPA na Serra

Confusão aconteceu após atendimento de criança diagnosticada com sarna; caso foi registrado pela Polícia Militar

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:21

A confusão ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil, anexa ao Hospital Materno Infantil da Serra Crédito: Edson Reis/Secom Prefeitura da Serra

Uma confusão entre a mãe de uma criança de sete anos e uma enfermeira terminou em agressões na tarde dessa quarta-feira (25), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil, anexa ao Hospital Materno Infantil da Serra, em Colina de Laranjeiras. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar registrado pela enfermeira, a discussão começou após o atendimento da criança, quando a mãe voltou à sala de classificação de risco.

A enfermeira relatou à PM que, após a consulta médica, a mãe da criança foi em direção a ela com ofensas e xingamentos e as duas começaram a se agredir. A profissional teve arranhões no braço e um corte no supercílio esquerdo. Já a mãe da criança não se feriu. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.

Em entrevista à reportagem, a enfermeira contou que a mãe estava insatisfeita com a pulseira verde recebida na triagem — que indicava menor urgência — e que, após o diagnóstico de sarna, voltou dizendo que ela era "burra" e "incompetente". A profissional disse ainda que a mãe tentou filmar a situação, e que ao ser informada de que isso não seria permitido, partiu para cima dela. “Foi quando começamos a brigar. Ela me agrediu, eu reagi”, afirmou.

Já a dona de casa contou que tentou apenas mostrar à enfermeira que o caso da filha era mais sério do que parecia e que a doença era contagiosa. “Ela [a enfermeira] ficou muito alterada, veio para cima de mim, e eu gravei para mostrar como ela estava fora de si. No meio da confusão, acabei perdendo a cabeça também, mas eu me arrependi. Era melhor ter ido para casa, podia ter evitado muitas coisas”, disse. Segundo a Polícia Militar, as duas mulheres assinaram um termo circunstanciado.

Em nota, a Secretaria de Saúde da Serra informou que a enfermeira recebeu atendimento médico na própria unidade e foi acolhida pela equipe. A pasta também reforçou que repudia qualquer ato de violência contra os profissionais da saúde. A reportagem também entrou em contato com o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren/ES). Quando houver retorno, o texto será atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta