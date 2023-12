Operação Contumélia

Diarista investigada por furtos também atuou em Vitória e Vila Velha

A mulher de 32 anos já era investigada por furtar joias, dinheiro e outros objetos de alto valor de um cliente na Serra; segundo a polícia, ela cometia os furtos durante faxinas em residências

No furto na casa de um cliente na Serra, a mulher levou armas, munições e outros pertences. ( Polícia Militar do Espírito Santo (PMES))

Mais sete vítimas da diarista de 32 anos - suspeita de furtar pertences em residências onde atuou como faxineira - foram identificadas pela Polícia Civil, por meio do 12º Distrito Policial (DP) da Serra. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi alvo da operação "Contumélia", deflagrada na última terça-feira (12) e que ainda prossegue.

Os novos furtos que chegaram ao conhecimento da polícia ocorreram nos bairros Ilha do Boi e Bento Ferreira, em Vitória; Praia da Costa, em Vila Velha; e Bairro de Fátima, na Serra. Segundo os relatos dos boletins, os crimes ocorriam sempre da mesma forma: a mulher era contratada como diarista por meio de uma empresa especializada em faxinas e furtava pertences nas residências em que trabalhava.

Os levantamentos também indicam que ela não agia sozinha. Em pelo menos um dos casos, a irmã da investigada estaria envolvida. Segundo o relato da vítima no boletim de ocorrência, em janeiro deste ano ela contratou um serviço de faxina por meio de uma empresa e, no dia marcado, duas moças se apresentaram para o trabalho.

Uma delas ficou alguns minutos sozinha na sala e, instantes depois, a vítima deu falta de uma aliança que estava sobre uma mesa. A vítima afirma que relatou o ocorrido para a empresa, mas não teve retorno.

Após diligências, a equipe do 12º DP constatou que a pessoa que fechou o serviço com esta vítima foi a própria investigada e a jovem que ficou sozinha na sala, e é suspeita do furto, é a irmã dela. Outros levantamentos indicam, ainda, que as duas podem ter aplicado golpes em lojas de Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo.

Todos os casos seguem em apuração e a Polícia Civil orienta que qualquer pessoa que tenha sido vítima de crime semelhante registre o boletim de ocorrência, para que o caso chegue ao conhecimento da polícia e seja incluído nas investigações.

O registro pode ser feito, presencialmente, em qualquer delegacia, ou de forma online, por meio da delegaciaonline.sesp.es.gov.br. Os boletins físicos ou virtuais têm o mesmo valor legal e servirão para robustecer a investigação.

Entenda o caso

A diarista de 32 anos é investigada por roubar uma arma, três carregadores, munições, dinheiro (dólar e euro) e joias da casa de um empresário, que mora no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. A arma de fogo chegou a ser encontrada em operação da Polícia Militar (PM) contra traficantes no bairro de Belvedere, também na Serra, no dia 30 de setembro.

A suspeita foi um dos alvos da Operação "Contumélia", realizada na última terça-feira (12) pela Polícia Civil, por meio do 12º Distrito Policial (DP) da Serra.

Segundo a corporação, a equipe chegou a ir até a residência da diarista, no bairro São Francisco, no município de Cariacica, mas ela não foi encontrada. O crime contra o empresário aconteceu no dia 09 de setembro e, a vítima só notou a falta dos objetos dias depois, pois estava viajando com sua família.

Além do crime contra o morador da Serra, há informações de outras ocorrências realizadas pela diarista em Vitória e em Vila Velha na qual ela também furtou dinheiro e joias de casas para as quais foi indicada para fazer faxina. A corporação informou que ela será indiciada pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança.

A Operação Contumélia foi deflagrada pelo 12º DP com o objetivo de elucidar casos de furtos cometidos com abuso de confiança.

