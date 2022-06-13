Dez mulheres são agredidas na Grande Vitória só no final de semana

Dez casos de agressão à mulher foram registrados Delegacia de Plantão Especializado da Mulher no último final de semana Crédito: Divulgação | Polícia Civil

dez ocorrências de agressão à mulher foram registradas no Plantão da Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, da O final de semana entre o sábado (4) e a madrugada desta segunda-feira (13) foi de horror para as mulheres na Grande Vitória . Ao todo,foram registradas no Plantão da Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, da Polícia Civil, durante os últimos três dias.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima já sendo auxiliada por vizinhos. Ela contou que estava em uma festa quando foi obrigada a ir para casa junto com o ex-companheiro, que a agrediu durante a madrugada toda.

Conforme o registro da ocorrência, ela tinha lesões na face, marcas de mordida, hematomas, sangramentos no nariz e na boca e apresentava dificuldade para enxergar. Ela foi levada pela equipe ao hospital para passar por atendimento médico e, depois, liberada.

AGRESSÃO E RESISTÊNCIA À PRISÃO

Um homem resistiu à prisão depois de agredir com socos e chutes uma mulher de 26 anos na frente dos filhos dela, de 12 e 6 anos, no bairro Novo Horizonte, na Serra , neste sábado (11). O agressor chegou a imobilizar a vítima com o joelho enquanto a batia.

O registro da PM informa que, enquanto a mulher estava sendo agredida, as crianças saíram na rua e gritaram por socorro. Vizinhos entraram na casa, separaram os dois e a polícia foi acionada.

Os militares foram ao local e chamaram pelo agressor, que havia se trancado dentro da casa. Ele só saiu quando os policiais entraram no quintal da residência. Foi pedido para que ele colocasse as mãos na parede, mas ele se recusou e começou a resistir à prisão. Os policiais o imobilizaram e ele foi levado à delegacia.

HOMEM PROVOCA ACIDENTE E CAPOTA CARRO COM MULHER DENTRO

O relato da ocorrência da Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência de acidente de carro. No local, a vítima relatou que vinha sofrendo ameaças do marido há alguns dias e que, no domingo (12), ele consumiu bebidas alcoólicas e eles discutiram. O irmão dela, então, a orientou a ir para a casa dele, em São Mateus.

Ela, então, chamou o carro de transporte por aplicativo e, quando estava colocando as malas no veículo, o homem apareceu e tentou a impedir de embarcar. Ela conseguiu entrar no carro e, quando o motorista arrancou, o homem quebrou o vidro lateral e o retrovisor do carro.

Eles conseguiram sair do local, mas o homem começou a persegui-los. O agressor bateu na traseira do carro de aplicativo, o motorista perdeu o controle e acabou capotando. O agressor fugiu sem prestar socorro.

HOMEM TENTA CORTAR LUZ DE CASA DE MULHER

Um homem tentou invadir a casa da ex-companheira na madrugada deste domingo (12), no bairro Grande Vitória, na Capital . Ele chegou a subir em um poste em frente à residência para cortar a energia da residência, mas não conseguiu.

O registro da ocorrência da Polícia Militar aponta que o homem tentou entrar na casa da mulher invadindo a casa de um vizinho. A mulher, então, fugiu para a residência de uma amiga. O agressor, contra o qual a mulher possui medida protetiva, teve que ser imobilizado pelos policiais.

A mulher contou aos policiais que um dos filhos dela, de 12 anos, possui necessidades especiais e que ela precisa de energia em casa para conseguir cuidar dele. Isso não impediu o homem de tentar cortar o abastecimento de luz. Ela disse também que o homem já a agrediu antes e que, contra ele, há medida protetiva.

AMEAÇA COM FACA

Uma mulher de 33 anos foi agredida e ameaçada com uma faca pelo companheiro no bairro Marcílio de Noronha, em Viana , neste sábado (11). Ela também foi humilhada e agredida verbalmente pelo homem.

A Polícia Militar foi até o local, mas o homem tentou fugir e resistir à prisão. Ele, inclusive, ameaçou também os policiais e tentou pegar uma pá para agredi-los. Os militares, então, usaram spray de pimenta para conseguir prendê-lo.

A mulher foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento e, como conta o registro da ocorrência da Polícia Militar, chegou a desmaiar no caminho. O homem também passou por atendimento médico e, em seguida, foi preso.

MULHER USA MARTELO PARA SE DEFENDER DE AGRESSÕES

Uma mulher usou um martelo para se defender das agressões do companheiro dela no bairro Bela Vista, em Vitória, na manhã deste sábado (11). Ela informou à Polícia Militar que sofreu vários socos no rosto depois de uma discussão entre os dois se transformar em uma briga física. Os dois foram levados ao Plantão Especializado da Mulher.

AGREDIDA COM BARRA DE FERRO

Um homem usou uma barra de ferro para agredir uma mulher no bairro Eldorado, na Serra, na noite deste sábado (11). O registro da ocorrência junto à Polícia Militar aponta que eles estavam discutindo quando o homem começou a enforcá-la. A vítima, então, usou uma faca para tentar se defender, chegando a feri-lo no dedo, momento em que o agressor pegou a barra de ferro e bateu nas pernas da mulher com ela. O agressor foi detido e levado à delegacia.

AMEAÇA DE MORTE

Um homem ameaçou matar a ex-companheira caso ela denunciasse para a polícia as agressões que ela havia sofrido. O homem foi até a casa dela, que fica no bairro Itacibá, em Cariacica , neste sábado (11), e bateu nela novamente, antes de ameaçá-la. Ele conseguiu fugir e não foi encontrado. O registro da ocorrência indica que a mulher apresentava ferimentos em um dos olhos, no pescoço e no ombro.

QUEBROU O PORTÃO DA CASA

Um homem quebrou o portão da casa de uma mulher depois de a agredir com um soco na boca e empurrões na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. O homem foi detido e encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.

HOMEM ENFIOU DEDOS NOS OLHOS DA MULHER

Uma mulher foi agredida pelo companheiro no bairro Novo México, em Vila Velha, na tarde deste domingo (12). Conforme o registro da ocorrência feito pela Polícia Militar, o homem puxou o cabelo da vítima, a enforcou, socou o rosto e enfiou os dedos nos olhos dela. A mulher ainda tinha machucados nos braços e nas pernas.