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Em Barramares

Grávida de 5 meses é torturada pelo ex em apartamento de Vila Velha

Ela contou aos policiais que foi tirada à força de uma festa pelo homem, que a levou para o apartamento e a agrediu durante toda a madrugada de sábado (11)

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 12:38

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 jun 2022 às 12:38
Mulher apresentava dificuldade para enxergar por conta dos ferimentos perto do olho
Mulher apresentava dificuldade para enxergar por conta dos ferimentos perto do olho Crédito: Fernando Estevão
Uma mulher de 24 anos, que está grávida de 5 meses, foi torturada durante toda a madrugada de sábado (11), em um apartamento no bairro Barramares, em Vila Velha. Segundo o registro da ocorrência, ela tinha lesões na face, marcas de mordida, hematomas, sangramentos no nariz e na boca e apresentava dificuldade para enxergar por conta dos ferimentos.
Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima já sendo auxiliada por vizinhos. Ela contou que estava em uma festa quando foi obrigada a ir para casa junto com o ex-companheiro, que a agrediu durante a madrugada toda.
Testemunhas contaram também ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que o agressor ainda tirou duas unhas da mão dela. Quando a polícia chegou, a vítima nem conseguia enxergar direito, por causa dos socos no rosto. Ela foi socorrida pela Polícia Militar inicialmente para a unidade de saúde de Riviera da Barra. Depois, passou por outros dois hospitais.
O agressor conseguiu fugir e, por isso, moradores da região têm medo de contar o que aconteceu. A mulher já havia pedido uma pedida protetiva contra o homem que, agora, é procurado pela Justiça.

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