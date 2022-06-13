Grávida de 5 meses é torturada pelo ex em apartamento de Vila Velha

Testemunhas contaram também ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que o agressor ainda tirou duas unhas da mão dela. Quando a polícia chegou, a vítima nem conseguia enxergar direito, por causa dos socos no rosto. Ela foi socorrida pela Polícia Militar inicialmente para a unidade de saúde de Riviera da Barra. Depois, passou por outros dois hospitais.