Grávida de 5 meses é torturada pelo ex em apartamento de Vila Velha

Uma mulher de 24 anos, que está grávida de 5 meses, foi torturada durante toda a madrugada de sábado (11), em um apartamento no bairro Barramares, em Vila Velha. Segundo o registro da ocorrência, ela tinha lesões na face, marcas de mordida, hematomas, sangramentos no nariz e na boca e apresentava dificuldade para enxergar por conta dos ferimentos.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima já sendo auxiliada por vizinhos. Ela contou que estava em uma festa quando foi obrigada a ir para casa junto com o ex-companheiro, que a agrediu durante a madrugada toda.
Testemunhas contaram também ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que o agressor ainda tirou duas unhas da mão dela. Quando a polícia chegou, a vítima nem conseguia enxergar direito, por causa dos socos no rosto. Ela foi socorrida pela Polícia Militar inicialmente para a unidade de saúde de Riviera da Barra. Depois, passou por outros dois hospitais.
O agressor conseguiu fugir e, por isso, moradores da região têm medo de contar o que aconteceu. A mulher já havia pedido uma pedida protetiva contra o homem que, agora, é procurado pela Justiça.