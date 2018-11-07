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Importunação sexual

Detento se masturba durante atendimento com assistente social no ES

Caso aconteceu no Complexo Penitenciário de Viana. Jackson Ferreira foi autuado por Importunação sexual

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 12:19
Detendo se masturba na frente de assistente social Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Durante atendimento com uma assistente social, 29 anos, em uma sala que fica dentro do Complexo Penitenciário de Viana, um detento, de 28 anos, preso há três anos por tráfico de drogas, se masturbou na frente da profissional nesta terça-feira (6). De acordo com a vítima, ela precisou se ausentar da sala por alguns instantes e, quando voltou, encontrou o homem com o órgão genital para fora da roupa e se masturbando. A segurança foi acionada e Jackson Ferreira foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado por crime de Importunação Sexual.
> Fuga em massa é registrada no Centro de Detenção Provisória da Serra
Jackson Ferreira cumpria regime semiaberto na Penitenciária Agrícola. Preso há três anos, faltavam mais três para completar a pena, mas agora passará por uma audiência de custódia pelo crime de Importunação Sexual e pode pegar pena de até cinco anos.
Com informações de Daniela Carla
Detento se masturba durante atendimento com assistente social no ES
ASSÉDIO EM ÔNIBUS
Plantão Especializado da Mulher, em Cariacica Crédito: Divulgação
Um idoso, de 72 anos, foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual após praticar atos libidinosos dentro de um ônibus, no bairro Jardim América, em Cariacica, nesta terça-feira (06).
Segundo a delegada da Polícia Civil, Danielle Oliveira, passageiros teriam percebido a ação do homem e o constrangimento da vítima e, logo após discutiram com o mesmo. Ao chegar ao terminal rodoviário da região, o suspeito teria descido do coletivo e a vítima pediu ajuda a um segurança local, que o deteve e acionou a Polícia Militar.
Ainda de acordo com a delegada, testemunhas não compareceram à delegacia e foi preciso checar as imagens da câmera do ônibus para confirmar o caso.
As testemunhas não compareceram à delegacia, então foi preciso solicitar à empresa as imagens do interior do coletivo. Eles cederam as imagens e elas comprovaram a prática delitiva, conforme narrado pela vítima, afirmou Danielle Oliveira.
O idoso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Idoso é preso por assediar mulher dentro de coletivo em Cariacica
LEI DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
A Lei de Importunação Sexual - 13.718 de 2018 - foi sancionada no dia 24 de setembro com penas prevista de um a cinco anos de reclusão. Antes, o crime era tratado como contravenção penal, sem previsão de detenção quando preso em flagrante.
 

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