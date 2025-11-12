Quadrilha interestadual

Criminosos cortaram energia para furtar itens de beleza em galpão da Serra

Grupo preso em São Paulo, especializado neste tipo de ação, cortou fios em um poste para distrair a segurança e facilitar a entrada deles no local; prejuízo à empresa foi de cerca de R$ 1,5 milhão

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:26

Corte de energia, câmeras de segurança pichadas, um caminhão e outros quatro veículos envolvidos. Tudo isso fez parte da articulação de um furto milionário em um depósito da empresa Boticário em Chácara Parreiral, na Serra. O crime foi cometido em 2 de março, um domingo, por uma quadrilha com seis integrantes. Desses, cinco foram presos em 24 de outubro, mas a divulgação das prisões ocorreu nesta quarta-feira (12), em coletiva de imprensa da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES).

Toda a ação da quadrilha que furtou mais de R$ 1,5 milhão em cosméticos foi coordenada e começou um dia antes, quando os suspeitos vieram de São Paulo para o Espírito Santo. Segundo o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o delegado Gabriel Monteiro, a quadrilha teria se hospedado em uma pousada em Ponta da Fruta, Vila Velha. A intenção era conhecer o funcionamento do depósito, para saber como agir no dia seguinte.

“Eles têm essa marca de atuação. Chegam no dia anterior para fazer o levantamento de todo o depósito e ver como é o movimento e voltam um dia depois para cometer o crime. Essa organização criminosa só age nos finais de semana, por ter menos pessoas na rua e menos vigilância”, disse Monteiro.

Corte de energia

No dia do crime, Vinicius Farias Primo Nobre, apontado como o líder da organização criminosa, aparece em uma imagem utilizando um equipamento para cortar a energia de um poste da rua. Vigilantes chegaram a ir ao local, mas não detectaram nenhum sinal de arrombamento e deixaram a área. Após isso os homens voltaram, picharam as câmeras, interromperam o sistema de videomonitoramento e, com ajuda de um caminhão e mais dois veículos, eles arrombaram o depósito e furtaram os produtos.

Polícia Civil de São Paulo apreendeu os produtos da Boticário furtados de depósito da empresa na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

No total, cinco ou seis veículos fizeram parte do crime, conforme aponta a análise da Polícia Rodoviária Federal. Dois deles seriam um Toyota Corolla e um Ford Ka que, segundo o delegado da Deic, rondaram a região do depósito no dia anterior.

“Para vocês verem o alto grau de especialização desses indivíduos: além de cortarem energia, também desligaram o vídeo monitoramento de vizinhas, picharam com spray a câmera que poderiam captá-los e agiram com placas clonadas”, destaca o delegado Ricardo Almeida, que comanda a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Integrante foragido

Foram apontadas seis pessoas responsáveis pelo furto. Cinco delas foram presas em 24 de outubro. São elas:



Francisco Alves Isidoro, de 26 anos;

Hemerson Oliveira Silva, de 28;

Alexsandra Cardoso de Oliveira, de 46 anos;

Vinicius Farias Primo Nobre, de 37 anos (líder da organização);

Caroline Nobre da Silva Farias, de 36 anos (esposa de Vinicius).

Francisco Alves Isidoro, de 26 anos, Hemerson Oliveira Silva, de 28, Alexsandra Cardoso de Oliveira, de 46 anos, Vinicius Farias Primo Nobre, de 37, anos (líder da organização) e Caroline Nobre da Silva Farias, de 36,(esposa de Vinicius) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A prisão dos cinco ocorreu em São Paulo, com o apoio da Core e da Polícia Civil de São Paulo. Na casa deles, foram encontrados produtos lacrados não apenas da Boticário, mas também de outras marcas.

O sexto integrante, identificado como Alexander Andreazzi, de 28 anos, segue foragido. Ele teria sido responsável por negociar o material furtado. Segundo o delegado Gabriel, todos os suspeitos possuem passagens pelo sistema prisional por crimes patrimoniais.

Alexander Andreazzi, de 28 anos, está foragido e é suspeito de participar do crime de furto à depósito da Boticário na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A 'teia criminosa' por trás de furto

Conforme o Delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, essa quadrilha é especializada em furtos desse tipo e pode estar associada ao crime organizado. Segundo Arruda, é comum que organizações criminosas comprem franquias por meio de “interpostos”, pessoas sem ficha criminal.

“Eles pegam esse material e colocam nas franquias. Não tem nota fiscal, não custou nada, então esse dinheiro vai ser todo revertido para o crime de uma forma muito tranquila”, explica. “Eles praticam esse tipo de crime para movimentar seu estoque, que entra de uma forma clandestina, é vendido e o dinheiro é lavado”.

O delegado Gabriel explica que a investigação será aprofundada junto à Polícia Civil de São Paulo. Agora, o foco são os receptores dos produtos furtados.

Equipe da Polícia Civil e da PRF que participaram das investigações sobre o furto à depósito da Boticário na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

*Este conteúdo foi escrito por uma aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Murilo Cuzzuol.

