Criminosos arrombam e invadem bar no Centro de Vitória

Funcionários chegaram para trabalhar e encontraram a porta de aço retorcida

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 12:22

 - Atualizado há 6 anos

Criminosos arrombam e invadem bar no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um bar foi invadido e arrombado por criminosos no Centro de Vitória. Funcionários chegaram no local para trabalhar na manhã desta quarta-feira (16) e encontraram a porta de aço retorcida.

O bar foi invadido durante a madrugada na Avenida General Osório. O dono do estabelecimento disse que tudo ficou revirado e equipamentos foram quebrados. Ainda não há informações sobre o que foi levado pelos criminosos.

Na frente do bar, há uma câmera de videomonitoramento, que não está funcionando e não registrou o momento do crime ou ajudou a polícia a chegar no local no momento do crime.

Com informações do G1/ES e da TV Gazeta

