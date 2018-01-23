Criança é atingida por bala perdida na Serra

A vítima foi atingida de raspão no joelho esquerdo quando estava assistindo televisão com a família Crédito: Victor Muniz | AG

Uma bala perdida entrou pelo telhado e acertou a perna de uma menina de 5 anos, dentro da casa dela, na noite de domingo (21), no bairro Novo horizonte, na Serra. A vítima foi atingida de raspão no joelho esquerdo quando estava assistindo televisão com a família, sentada no chão.

A mãe da criança, uma dona de casa de 38 anos, contou que eram por volta das 21 horas, quando ouviu um barulho estranho vindo do telhado. A gente estava na sala vendo televisão e só escutamos o barulho. Achei que havia caído alguma coisa. Depois que fui ver que minha filha estava sangrando. Aí corremos para socorrer ela, contou.

O buraco da bala ficou no telhado da casa e o projétil no chão. Imediatamente o outro filho da dona de casa ligou para o irmão mais velho, que mora perto da casa da mãe, contando o que havia acontecido.

Ele pegou o carro, foi até o local e socorreu a menina até o Pronto-Atendimento de Carapina, onde ela foi atendida e, pouco tempo depois, liberada.

A dona de casa contou que isso nunca havia acontecido com ninguém da família antes e ela se disse surpresa com a bala que entrou pelo telhado.

Aqui a gente quase não ouve barulho de tiro. Não sei de onde pode ter vindo. Ainda bem que pegou de raspão na perna dela, afirmou.

A mãe da criança ainda ressaltou que não pretende se mudar do local. Não tem muito o que fazer não é? Como a gente vai imaginar que uma bala vai entrar pelo telhado e pegar alguém aqui dentro?, afirmou.