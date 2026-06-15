Corpo é encontrado em buscas por mulher desaparecida em Afonso Cláudio

O corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (15), em uma área de difícil acesso de Mata Fria, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, é o de Lisalinda Spamer, de 48 anos, desaparecida desde o último dia 6. A informação foi confirmada pela Polícia Científica à noite, após o corpo ser encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante e passar por exame necroscópico.





Segundo o delegado de Polícia Civil no município, Guilherme Soares, logo após o corpo ser encontrado, havia suspeitas de que os restos mortais fossem da moradora, que foi vista pela última vez ao sair de casa a pé, na comunidade de Solário Três Pontões.





Desde o desaparecimento, equipes de resgate utilizaram cães farejadores e drones da Defesa Civil, além do apoio do Corpo de Bombeiros, nas buscas pela mulher.