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Região Serrana

Corpo é encontrado em buscas por mulher desaparecida em Afonso Cláudio

Desde o desaparecimento, equipes de resgate utilizaram cães farejadores e drones da Defesa Civil, além do apoio do Corpo de Bombeiros, nas buscas pela mulher

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 12:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jun 2026 às 12:31

O corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (15), em uma área de difícil acesso de Mata Fria, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, é o de Lisalinda Spamer, de 48 anos, desaparecida desde o último dia 6. A informação foi confirmada pela Polícia Científica à noite, após o corpo ser encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante e passar por exame necroscópico.


Segundo o delegado de Polícia Civil no município, Guilherme Soares, logo após o corpo ser encontrado, havia suspeitas de que os restos mortais fossem da moradora, que foi vista pela última vez ao sair de casa a pé, na comunidade de Solário Três Pontões.


Desde o desaparecimento, equipes de resgate utilizaram cães farejadores e drones da Defesa Civil, além do apoio do Corpo de Bombeiros, nas buscas pela mulher.

Lisalinda Spamer de 48 anos, saiu de casa a pé na localidade de Solário Três Pontões, distrito de Mata Fria, na tarde de sábado (6)
Lisalinda Spamer de 48 anos, saiu de casa a pé na localidade de Solário Três Pontões Arquivo da família

A perícia da Polícia Científica foi acionada para a remoção do corpo. Devido ao avançado estado de decomposição, os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde exames mais técnicos permitiram identificar formalmente a vítima. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.


A reportagem tentou contato com familiares de Lisalinda, mas as ligações não foram atendidas.

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Atualização

30/09/2026

A reportagem foi atualizada com a confirmação pela Polícia Científica de que o corpo encontrado é o de Lisalinda Spamer.

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