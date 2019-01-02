Home
>
Polícia
>
Corpo de mulher é encontrado em tonel de lixo em Linhares

Corpo de mulher é encontrado em tonel de lixo em Linhares

Homem voltava do trabalho na tarde de segunda-feira (31) quando viu o cadáver na rodovia ES 248, na altura do Residencial Rio Doce, no bairro Aviso