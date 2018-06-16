Corpo de homem é encontrado com cocaína na Serra

O corpo de um homem foi encontrado com cocaína na região rural de Jacaraípe, na Serra, na manhã deste sábado (16). De acordo com testemunhas, os tiros foram disparados no início da noite, por volta de 18 horas. Com esse caso foram três assassinatos na região da Grande Jacaraípe em menos de 24 horas.

Moradores acionaram um policial civil aposentado que tem um sítio na região. O policial informou que, por volta de 21 horas desta sexta-feira (15), recebeu ligações de vizinhos informando sobre o corpo. "Eu esperei amanhecer para vir e acionei a polícia pelo 190. A vítima não foi reconhecida, ainda, por moradores do local", afirmou. Os policiais foram ao local, onde realizam a perícia.

Pelo isolamento do local, as equipes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encontraram dificuldades para chegar até o corpo. Perto da vítima foi encontrado um óculos escuro. Além da cocaína, o homem também tinha dinheiro e o que parecia ser um controle de alarme veicular. Os documentos não foram encontrados com ele.

OUTROS CRIMES

Já na madrugada deste sábado, uma outra pessoa, não identificada, foi assassinada no Bairro das Laranjeiras - uma distância de cerca de dois quilômetros de São Francisco. Um adolescente ficou ferido.