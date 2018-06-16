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Jacaraípe

Corpo de homem é encontrado com cocaína na Serra

Moradores da região ouviram disparos na noite desta sexta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2018 às 15:14

Publicado em 16 de Junho de 2018 às 15:14

O corpo de um homem foi encontrado com cocaína na região rural de Jacaraípe, na Serra, na manhã deste sábado (16). De acordo com testemunhas, os tiros foram disparados no início da noite, por volta de 18 horas. Com esse caso foram três assassinatos na região da Grande Jacaraípe em menos de 24 horas. 
Moradores acionaram um policial civil aposentado que tem um sítio na região. O policial informou que, por volta de 21 horas desta sexta-feira (15), recebeu ligações de vizinhos informando sobre o corpo. "Eu esperei amanhecer para vir e acionei a polícia pelo 190. A vítima não foi reconhecida, ainda, por moradores do local", afirmou. Os policiais foram ao local, onde realizam a perícia.
Pelo isolamento do local, as equipes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encontraram dificuldades para chegar até o corpo. Perto da vítima foi encontrado um óculos escuro. Além da cocaína, o homem também tinha dinheiro e o que parecia ser um controle de alarme veicular. Os documentos não foram encontrados com ele. 
OUTROS CRIMES 
Com esse caso foram três assassinatos na região da Grande Jacaraípe, na Serra, em menos de 24 horas. Nesta sexta-feira (15), por volta de 19h30, um adolescente de 16 anos foi morto em um bar após ser atingido por um disparo, no Bairro São Francisco. Outras duas pessoas ficaram feridas.
Já na madrugada deste sábado, uma outra pessoa, não identificada, foi assassinada no Bairro das Laranjeiras - uma distância de cerca de dois quilômetros de São Francisco. Um adolescente ficou ferido. 
Com colaboração de Rita Benezath 

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