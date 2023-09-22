Jovem considerado o maior assaltante a ônibus na Serra é preso

Em mais uma etapa da Operação Ponto Final, a Polícia Civil conseguiu prender, na quinta-feira (21), um jovem de 18 anos considerado o maior assaltante de ônibus na Serra. Segundo a polícia, João Vitor Nobre Rodrigues foi apontado e reconhecido por diversas vítimas por comandar roubos, mediante arrastões em transportes de coletivo.
Um segundo suspeito do mesmo grupo criminoso, identificado como Fabrício Moreira Miranda, de 22 anos, está foragido.
A operação — realizada na quinta-feira (21) — chegou à 5ª fase e tem como objetivo prevenir e reprimir roubos em ônibus. Segundo o titular dos 10º, 12º e 13º Distrito Policial da Serra, delegado Josafá da Silva, o suspeito detido é reconhecido como um dos autores de roubos em transportes coletivos em mais de quatro inquéritos em trâmite na delegacia.
"Pelas nossas investigações, ele seria o maior assaltante a ônibus na Serra e já está com mandado de prisão preventiva. Após essa divulgação, provavelmente mais vítimas vão fazer o reconhecimento dele aqui na delegacia"
O segundo suspeito, Fabrício Moreira Miranda, tem mandado de prisão preventiva e é investigado como integrante do mesmo grupo criminoso do suspeito. Ele não foi encontrado e, de acordo com as investigações, teria fugido para Minas Gerais.
Ainda na Operação Ponto Final, foi preso em flagrante um homem de 30 anos por tentativa de furto de celular no interior de transporte coletivo. O crime teria ocorrido quando o ônibus trafegava na Avenida Norte Sul, em frente à delegacia. O nome deste segundo homem preso não foi divulgado. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.
Assaltos em ônibus na Serra
A Polícia Civil percebeu uma maior incidência de crimes de roubo e furtos em ônibus na Serra, sobretudo nas áreas de Grande Carapina e Jardim Limoeiro, e investigações foram iniciadas em maio para saber o que estava acontecendo. De lá para cá, diversos suspeitos foram presos e uma quadrilha identificada — composta por oito pessoas — que age com extrema violência e usa armas de fogo nos assaltos.
O mais visado por assaltantes dentro de coletivos é o aparelho celular das vítimas, uma vez que há dificuldade de roubar dinheiro, já que atualmente o embarque de passageiros é feito exclusivamente pelo cartão de passagem, sem uso de cédulas.
Resultados anteriores da operação
A Operação Ponto Final tem como objetivo combater roubos e furtos em transporte coletivo e ao comércio em geral. No dia 26 de julho deste ano, a Polícia Civil prendeu um suspeito, de 19 anos, de chefiar um grupo criminoso responsável por cometer roubos em transportes coletivos na região de Jardim Limoeiro, na Serra. A prisão aconteceu no bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe.
Em 8 de agosto, a polícia prendeu outro suspeito, de 51 anos, de roubar passageiros de ônibus na Serra. Ele foi localizado no bairro São Geraldo, no mesmo município, após a polícia rastrear um dos telefones roubados. Com o suspeito, a polícia ainda apreendeu uma maleta com ferramentas usadas para cometer crimes. De acordo com Josafá da Silva, o homem faz parte de um grupo criminoso, composto por pessoas em situação de rua, que promovem roubos no município para comprar drogas.
No dia 4 de setembro, a polícia prendeu um comerciante, de 57 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de comprar produtos roubados em arrastão a ônibus no município. Segundo as investigações, ele ainda ajudava os assaltantes emprestando as armas usadas nos crimes, como facas e, até mesmo, uma machadinha. A prisão ocorreu no estabelecimento do suspeito, no bairro Jardim Limoeiro.