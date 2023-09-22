Jovem considerado o maior assaltante a ônibus na Serra é preso

João Vitor Nobre Rodrigues, de 18 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Em mais uma etapa da Operação Ponto Final, a Polícia Civil conseguiu prender, na quinta-feira (21), um jovem de 18 anos considerado o maior assaltante de ônibus na Serra . Segundo a polícia, João Vitor Nobre Rodrigues foi apontado e reconhecido por diversas vítimas por comandar roubos, mediante arrastões em transportes de coletivo.

Um segundo suspeito do mesmo grupo criminoso, identificado como Fabrício Moreira Miranda, de 22 anos, está foragido.

A operação — realizada na quinta-feira (21) — chegou à 5ª fase e tem como objetivo prevenir e reprimir roubos em ônibus. Segundo o titular dos 10º, 12º e 13º Distrito Policial da Serra, delegado Josafá da Silva, o suspeito detido é reconhecido como um dos autores de roubos em transportes coletivos em mais de quatro inquéritos em trâmite na delegacia.

"Pelas nossas investigações, ele seria o maior assaltante a ônibus na Serra e já está com mandado de prisão preventiva. Após essa divulgação, provavelmente mais vítimas vão fazer o reconhecimento dele aqui na delegacia" Josafá da Silva - Delegado

O segundo suspeito, Fabrício Moreira Miranda, tem mandado de prisão preventiva e é investigado como integrante do mesmo grupo criminoso do suspeito. Ele não foi encontrado e, de acordo com as investigações, teria fugido para Minas Gerais

Fabrício Moreira Miranda, 22 anos, é procurado pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Ainda na Operação Ponto Final, foi preso em flagrante um homem de 30 anos por tentativa de furto de celular no interior de transporte coletivo. O crime teria ocorrido quando o ônibus trafegava na Avenida Norte Sul, em frente à delegacia. O nome deste segundo homem preso não foi divulgado. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

Assaltos em ônibus na Serra

O mais visado por assaltantes dentro de coletivos é o aparelho celular das vítimas, uma vez que há dificuldade de roubar dinheiro, já que atualmente o embarque de passageiros é feito exclusivamente pelo cartão de passagem, sem uso de cédulas.

Resultados anteriores da operação

Em 8 de agosto, a polícia prendeu outro suspeito, de 51 anos, de roubar passageiros de ônibus na Serra . Ele foi localizado no bairro São Geraldo, no mesmo município, após a polícia rastrear um dos telefones roubados. Com o suspeito, a polícia ainda apreendeu uma maleta com ferramentas usadas para cometer crimes. De acordo com Josafá da Silva, o homem faz parte de um grupo criminoso, composto por pessoas em situação de rua, que promovem roubos no município para comprar drogas.