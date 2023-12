Acusado de ameaça

Conselheiro municipal é detido durante sessão na Câmara de Afonso Cláudio

Mandado foi cumprido no local e homem de 57 anos, após ir com militares até a residência dele, teve arma, munições e outros objetos apreendidos

Um conselheiro municipal foi detido durante uma sessão na Câmara de Vereadores de Afonso Cláudio, região Serrana do Espírito Santo, e encaminhado à delegacia na quarta-feira (20). A Polícia Militar disse que cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa legislativa e, em seguida, militares foram com o homem até a casa dele – onde foram apreendidos um revólver calibre 38, 14 munições intactas, um par de algemas e dois coldres.

O motivo do mandado de busca e apreensão não foi divulgado, mas, segundo a defesa do conselheiro municipal, seria em decorrência de “uma falsa comunicação de ameaça”.

A Polícia Militar informou que, em apoio ao oficial de Justiça, uma equipe prosseguiu até a Câmara de Afonso Cláudio, onde cumpriu o mandado de busca e apreensão contra o homem de 57 anos. Em seguida, os agentes foram até o endereço do conselheiro, onde localizaram uma arma de fogo, com registro, além de munições e dos outros objetos apreendidos. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, que atende casos de municípios da região.

Procurada perla reportagem, a Polícia Civil informou que o homem detido foi ouvido e liberado porque a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. A arma apreendida foi encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições.

O que diz a defesa

Já a defesa do conselheiro confirmou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas argumentou que o mandado se deve a uma falsa comunicação de ameaça.

“Ao ingressarem na residência, foi apresentada espontaneamente a arma de fogo do mesmo, bem como munições, ambas legais e com autorização de posse regular. Ato contínuo, o cliente foi conduzido, acompanhado de seu advogado, para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante para prestar depoimento, onde esclareceu os fatos. Após ser realizada a oitiva, nosso cliente foi liberado, visto que o Delegado de Polícia entendeu que o caso em questão trata-se de um fato materialmente atípico, isto é, que a conduta de nosso cliente não se configura crime, uma vez que a arma de fogo é devidamente registrada nos órgãos competentes”, informou, em nota.

O que diz a Câmara

Também por nota, a Câmara de Afonso Cláudio confirmou que o conselheiro estava presente na sessão ordinária, mas informou que teve conhecimento da notícia pelas redes sociais. "No interior da Câmara Municipal não houve nenhum fato relacionado à notícia. Inclusive, ontem aconteceu a última Sessão Ordinária do ano e tudo transcorreu normalmente", pontuam.

