Confrontos entre bandidos e polícia aumentaram 33% em um ano no ES

Ação policial no bairro Central Carapina, na Serra, terminou com um morto e viaturas apedrejadas Crédito: Fernando Madeira

Cada vez mais frequentes, os confrontos armados de bandidos com a polícia e também entre grupos rivais têm deixado comunidades inteiras assustadas com o crescimento da violência e a incapacidade de exercer direitos básicos, como ir para a escola, ter a moradia respeitada e, especialmente, preservar sua vida. Um dia é Central Carapina, na Serra, em outro a Piedade, em Vitória e, no mais recente, a região entre Presidente Médici e Porto Novo, em Cariacica. De 2016 para 2017, houve um aumento de 33% nas ações de enfrentamento no Estado, foram 552 ocorrências no ano passado e 416 no anterior.

O próprio comandante da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, reconhece: Os bandidos estão mais ousados. No conflito da última segunda-feira, entre os bairros Porto Novo e Presidente Médici, a jovem Karolaine do Rosário Mattos, 18, foi vítima de bala perdida e morreu na tarde de terça, deixando um bebê de apenas um mês. Ontem, moradores da região ainda demonstravam medo, ônibus só voltaram a circular em determinadas áreas com escolta policial, escolas e parte do comércio mantiveram-se fechadas.

Para o comandante da PM, os confrontos com os bandidos têm sido comuns pelo fato de os policiais estarem mais atuantes.

Estamos justamente nessas comunidades verificando situações suspeitas, fazendo abordagens, como aconteceu em Cariacica. Lá, nossos policiais se depararam com quatro motos, sem ninguém por perto. Eles desceram da viatura e foram fazer a averiguação a pé na região, lembra.

Ao flagrar os bandidos no matagal, manuseando drogas, houve a troca de tiros. A PM está dentro dos bairros, está abordando, fazendo pontos de bloqueio e, muitas vezes, nessa ação a gente surpreende o criminoso e ele reage, acrescenta o comandante.

Mesmo se fazendo presente, o coronel afirma que a polícia vê os criminosos mais desafiadores. Estamos percebendo, sim, uma ousadia, um enfrentamento, principalmente por parte dos menores de idade. Eles agem de forma inconsequente e enfrentam a polícia. A gente vem observando o aumento da agressividade em nossas ocorrências rotineiras.

Na avaliação do comandante, há um grande problema na legislação porque os criminosos, muitos reincidentes, não ficam presos. O porte ilegal de armas, por exemplo. O indivíduo já tem passagem, é preso com arma, a gente sabe que ele iria praticar crime, mas só vai ser autuado por porte. Paga uma fiança e está na rua. A legislação tem que endurecer para ter efeito prático de redução nos indicadores criminais e manter aquele indivíduo que é perigoso para a sociedade na cadeia.

ANÁLISE

Ação de controle de território

"Quando policiais são recebidos a tiros, isso demonstra que há um controle territorial de grupos criminosos. Eles reagem para dar tempo de esconder drogas, armas e tentar escapar. Não tenho conhecimento preciso sobre a situação do Espírito Santo, mas esse tipo de ação está vinculada ao controle territorial. O Rio de Janeiro tem um cenário complexo e é difícil dar receitas para não se chegar a esse ponto. Mas podemos falar em programas de prevenção social para a juventude, controle de armamentos, melhorar as investigações policiais e a taxa de solução para os crimes. É um conjunto amplo de medidas que inclui também repensar as operações policiais. Chegar em um local para trocar tiros é um péssimo negócio, ainda mais se o criminoso domina a região. É preciso pensar em recuperar esse controle. No Rio, temos essa política de confronto que é ineficaz e gera vítimas dos dois lados. De forma geral, é muito mais importante o investimento em investigação do que a política da militarização.