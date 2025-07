Sedução e crimes

Como agia suspeito de dar golpe milionário em mulheres e até amigo no ES

Gustavo Peixoto Cordeiro, de 26 anos, foi preso no dia 23 de julho em São Paulo; o prejuízo total das vítimas chega a R$ 5,7 milhões

Publicado em 30 de julho de 2025 às 18:41

O que parecia um relacionamento promissor, regado a jantares caros e promessas, era, na verdade, um golpe. Gustavo Peixoto Cordeiro, de 26 anos, preso em São Paulo no último dia 23, enganava mulheres e até amigos próximos usando um falso perfil de empresário bem-sucedido. Os detalhes da investigação foram apresentados nesta quarta-feira (30) pela Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações (Defa), da Polícia Civil do Espírito Santo. >

Gustavo Peixoto Cordeiro foi preso em São Paulo e vivia uma vida com ostentação Crédito: Redes sociais

O delegado Fabiano Alves, titular da unidade, disse que Gustavo se apresentava como empresário e usava redes sociais para se aproximar das vítimas. Ele simulava uma vida de luxo: passeios, jantares e carros de alto padrão. No entanto, era tudo financiado com o dinheiro das próprias vítimas, sem elas perceberem. “Ele começava um relacionamento e usava o próprio dinheiro da mulher para continuar ostentando para ela mesma. O envolvimento afetivo fazia com que elas não percebessem o golpe”, explicou.>

Mas Gustavo não mirava só mulheres. Ele também tentava dar golpe nos próprios amigos. Em um dos casos, ao saber que um conhecido queria comprar um carro, ele alugou um veículo, vendeu como se fosse seu e ainda convenceu a vítima a fazer um reconhecimento facial para financiar outro carro no nome do amigo.>

Com Gustavo, a polícia apreendeu cheques, documentos, cartões e outros objetos Crédito: Divulgação/Polícia Civil de São Paulo

Segundo a Polícia Civil, o criminoso usava argumentava que estava com contas bloqueadas ou com necessidade de receber dinheiro de seguros e convencia as vítimas a emprestar o rosto para “ajudar”. “Ele pedia as vítimas para fazer um reconhecimento facial para receber esse suposto dinheiro, quando, na verdade, ele estava fazendo reconhecimento facial e financiando veículos em nome dessas pessoas”, disse o delegado. >

>

Uma das mulheres enganadas era dona de uma imobiliária e Gustavo passou a administrar a empresa, já que ele dizia que tinha sido um corretor de sucesso no passado. As investigações apontaram que ele vendeu dois imóveis, mas não repassou o valor da venda aos proprietários. >

Gustavo Peixoto Cordeiro foi preso no dia 23 de julho em São Paulo Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Ao todo, cinco vítimas registraram boletim de ocorrência no Espírito Santo. O prejuízo total chega a R$ 5,7 milhões. Gustavo deverá responder pelo crime de estelionato. >

O delegado alertou que é preciso ter cautela no início de um relacionamento, principalmente se a pessoa pedir favores econômicos, seja dinheiro emprestado ou uma conta para depositar valores. “Quem tiver sido vítima do Gustavo, procure a delegacia mais próxima da sua casa ou mais próxima do seu trabalho e realize a ocorrência para que o outros crimes recaiam sobre o investigado”, finalizou Fabiano Alves. >

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta