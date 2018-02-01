Comerciante tem carro roubado após fazer anúncio em site de vendas

Fiat Strada roubada na Serra na última segunda-feira (29) Crédito: Arquivo Pessoal

Com parcelas ainda para pagar e apenas dois dias sem seguro, um comerciante teve o carro roubado após fazer um anúncio do veículo no site de classificados OLX na última segunda-feira (29). No mesmo dia da postagem, um homem se mostrou interessado em ver a Fiat Strada, de cor branca, ano 2015/2016.

Segundo a esposa do comerciante, o futuro comprador entrou em contato pelo telefone que estava no anúncio e disse que tinha muito interesse no negócio, por ter uma vidraçaria e precisar de um carro desse tipo. Depois da conversa, os dois marcaram por volta das 20h, próximo ao 6° Batalhão da Polícia Militar, em Carapina, na Serra.

"Por telefone, ele fez várias perguntas sobre o carro, falou que morava em Vila Velha e queria que meu esposo fosse lá. Mas ele não aceitou. Marcaram em Carapina, em frente ao Batalhão. Ao chegar ao local, meu esposo desceu do carro e o rapaz, que se apresentou com Júlio, se mostrou bastante interessado. Ele estava bem arrumado. Realmente as aparências enganam. Depois de um tempo de conversa, ele pediu para testar o motor."

A esposa conta que o criminoso assumiu o volante e, com o carro em movimento, o assaltante afirmou ter ouvido um barulho no veículo. Nesse momento, anunciou o assalto perto do condomínio Alphaville, no mesmo município. "Ele pediu o celular e já estava sacando a arma da cintura - tinha escondido perto dos órgãos genitais", explica, segundo ouviu o relato do marido.

Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem mandou que a vítima saísse do carro e fugiu em alta velocidade. O autor é branco e estava bem vestido.

FUGA

Após ter saído da Fiat Strada, o comerciante passou por trás do carro, entrou em um matagal e correu até um posto de gasolina. Por lá, passava uma viatura da Polícia Civil que o levou até uma delegacia na Serra. A esposa explica que, além do carro, o assaltante roubou a carteira e o celular do marido dela.

SEGURO

A situação do casal ficou ainda mais delicada, pois o carro estava sem seguro há dois dias. "Chegamos a pagar o valor antes do roubo, mas não tinha feito a vistoria. Aí teve o estorno do valor. Ainda tem o resto das parcelas. Falta pagar de R$ 10 mil a R$ 12 mil. Decidimos vender para quitar essas parcelas e porque estávamos precisando do dinheiro", lamenta a esposa.

O carro estava sendo vendido por R$ 30 mil.

NOTA DA OLX

A OLX lamenta o ocorrido e reforça que está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário para a apuração dos fatos. A OLX esclarece que a atividade da empresa consiste na disponibilização de espaço para que usuários possam anunciar e encontrar produtos e serviços de forma rápida e simples. Diariamente, cerca de 500 mil novos anúncios são inseridos na plataforma. Toda negociação é realizada fora do ambiente do site, assim, a empresa não tem controle sobre as transações feitas entre os usuários.

A empresa reforça que a ferramenta foi criada para auxiliar no desenvolvimento social e econômico do país e que os usuários devem respeitar os Termos e Condições de Uso do site (https://www.olx.com.br/copyright.htm). Infelizmente, algumas vezes as ferramentas da Internet são utilizadas por terceiros de má índole. A empresa condena este tipo de atitude, pois ela vai contra as regras da OLX.

O objetivo da empresa é que os usuários tenham a melhor experiência possível, por isso a OLX sugere algumas dicas para o momento da negociação:

· Sempre pesquise os valores de mercado daquilo que você pretende adquirir. Fique atento sobre os excessos de facilidades e preços muito abaixo do mercado;

· Prefira fechar negócio em um lugar público e movimentado. Sempre que possível, vá acompanhado;

· Antes de se encontrar com o comprador, busque informações sobre ele. Pergunte o nome com sobrenome, lugar onde mora ou trabalha, telefone para contato ou e-mail, entre outras informações que possam ajudar a identificá-lo;

· Com os dados sobre o comprador, faça uma pesquisa nas mídias sociais;

· Desconfie se o comprador está muito apressado, nervoso ou impaciente;

· Fique atento às dificuldades que a pessoa interessada possui em ir até a sua loja ou de finalizar a negociação em local público;

No caso em questão, o anúncio foi removido pelo próprio usuário e a OLX desativou a conta do mesmo.