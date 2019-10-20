Assassinato

Comerciante é morto a tiros na frente da filha em Viana

O crime aconteceu na região região conhecida como Estrada do Tanque

Um comerciante foi morto a tiros na noite deste sábado (19) na região conhecida como Estrada do Tanque, em Viana. De acordo com informações da Polícia Civil, José de Siqueira Caldeira, o Zé Celestino, 55 anos, foi assassinado às 19h na porta do próprio bar. A filha da vítima presenciou o crime. Os familiares de Zé Celestino contaram que ele estava sentado em um banco em frente ao estabelecimento, do outro lado da rua. A filha, uma estudante de 16 anos, saía de casa para encontrar os amigos quando ouviu um disparo.

Comerciante José de Siqueira Caldeira, o Zé Celestino, 55 anos Crédito: Arquivo pessoal

“Vi um homem passar por mim, mas não sei quem era, não o reconheci. Meu pai estava na rua para me acompanhar até eu me encontrar com minha amiga. Ouvi um barulho e olhei para trás. Pensei que fosse rojão, mas era o meu pai sendo baleado. Ele levou um tiro nas costas, mas não caiu. Depois, levou outro tiro na nuca e ele caiu”, disse a filha da vítima.

Após os disparos, o criminoso olhou para a adolescente. Com medo, ela correu para se esconder. Segundo ela, o atirador fugiu andando. Ninguém soube informar se ele agiu com a ajuda de comparsas ou se fugiu com o apoio de algum veículo. Não havia nenhum cliente no estabelecimento na hora do crime.

A esposa da vítima estava saindo de casa, que funciona no segundo andar do comércio, para fazer companhia ao marido. No entanto, ao ver um homem armado no meio da rua, voltou para casa com a intenção de se proteger. Testemunhas informaram que o criminoso é pardo, alto, magro, estava com calça jeans e blusa de frio vermelha.

Rua onde comerciante foi assassinado Crédito: Isaac Ribeiro

“Não ouvi meu marido discutindo com esse homem ou algo assim. Acho que o cara pediu para ele pegar alguma coisa dentro do bar, porque o primeiro tiro foi nas costas do meu marido. Quando estava saindo de casa, ouvi o tiro e o homem armado. Infelizmente, não consegui ajudar meu marido” lamentou a mulher da vítima.

CELULAR

Familiares acreditam que o crime possa ter relação com o sumiço do celular de uma cliente que frequentou o bar de Zé Celestino durante um show de forró promovido no local no último domingo (13). A cliente teria pedido para recarregar a bateria do aparelho durante a festa. Com o bar lotado, a mulher colocou o celular em uma tomada em cima do freezer. Ao retornar para buscar, o objeto não foi encontrado. Na ocasião, a Polícia Militar foi chamada e a vítima do furto foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia.

Um dos irmãos de Zé Celestino, o autônomo Benedito de Siqueira Caldeira, 48 anos, disse que, na ocasião, a mulher teria feito ameaças contra o comerciante. “Ela disse ao meu irmão que no bairro dela os ‘meninos’ resolviam de outro jeito", lembra.

Segundo familiares, a Polícia Civil recolheu e vai analisar imagens do sistema de videomonitoramento instalado no bar. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana.

Benedito de Siqueira, irmão do comerciante assassinado Crédito: Isaac Ribeiro

CACHORRO

A estudante contou que o pai era atencioso e muito presente. Zé Celestino era casado há 38 anos e deixou, além da filha de 16 anos, um filho de 34 anos. Segundo a adolescente, Menino, um cachorro, era o xodó do comerciante.

“Quando vi que o atirador tinha ido embora, eu voltei para perto do meu pai e vi que ele ainda estava respirando. O Menino chegou perto do meu pai, deu um beijo nele e então meu pai parou de respirar de vez. Os dois eram muito apegados e agora até o cachorro está triste pelos cantos da casa. Com certeza, sente a falta do amigo”, disse a garota.

O animal foi um presente que ela recebeu do então namorado, no dia 25 de janeiro deste ano. Logo que chegou no quintal, o pai dela se aproximou pelo cachorro. “Meu pai fazia tudo por ele. Os amigos até brincavam que ele ficava mais com o Menino do que comigo”, relembrou. O comerciante será velado em casa, no mesmo imóvel onde fica o bar. O sepultamento será realizado no cemitério de Vila Betânia, em Viana.

Menino, cachorro da família Crédito: Isaac Ribeiro

