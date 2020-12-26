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São Mateus em risco alto

Com barreira sanitária, fila de carros se forma no acesso a Guriri

Vídeo mostra o longo engarrafamento que se formou na chegada ao balneário neste sábado (26). São Mateus está na lista dos oito municípios classificados como risco alto

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 20:30
Barreira sanitária, com apoio da PM Crédito: Divulgação / PM
Uma enorme fila de carros se formou na tarde deste sábado (26), na chegada à Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Uma barreira sanitária, com presença da Polícia Militar, foi montada antes da ponte que dá acesso ao balneário, o que acabou por provocar o congestionamento. Pelo novo mapa de risco, que começa a valer na segunda-feira (28), São Mateus é um dos oito municípios classificados como risco alto para a transmissão da Covid-19.
Com barreira sanitária, fila de carros se forma no acesso a Guriri-
A barreira sanitária é uma das tentativas da Prefeitura de São Mateus para controlar o avanço do vírus. Guriri tem o maior número de casos confirmados na cidade e a chegada de turistas preocupa a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com Secretário de Saúde, Henrique Follador, o Ministério Público expediu notificação a recomendatória para que o município reforce as fiscalizações entre até 1° de janeiro de 2021. O objetivo é conter ações que possam provocar aglomeração.
"Para essas ações, vamos contar com o apoio da PM. Fica o alerta para população para o uso de máscara, no município de São Mateus é obrigatório e passível de multa. Evitem transgredir as recomendações sanitárias já previstas. É necessário cada um dar a sua parcela de colaboração nesse enfrentamento, que é de todos nós", afirmou o secretário de saúde do município.

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Ainda segundo Follador, São Mateus passa a ter regras mais restritivas a partir de segunda-feira (28), com bares fechados e novo horário de funcionamento para o comércio.
"Para o comércio lojista o horário foi definido para funcionar de 11h30 às 17h30 a partir da semana que vem. Bares estão proibidos de funcionar. Restaurantes, shoppings, galerias vão funcionar de segunda a sexta com horário máximo até às 20 horas. Sábado funcionamento até 16 horas e domingo apenas delivery ou retirada nos balcões. Academias apenas poderão ofertar atividades não aeróbicas, cumprindo todas as recomendações sanitárias já previstas para evitar a contaminação e transmissão da doença naquele ambiente", explicou.

OPERAÇÃO VERÃO VAI ATÉ O CARNAVAL

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que a blitz deste sábado (26) marca o início da Operação Verão nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra. O reforço no policiamento vai até o domingo após o Carnaval, dia 21 de fevereiro de 2021. 
Barreira sanitária, com apoio da PM Crédito: Divulgação / PM
"A PMES estará pronta para cumprir todas as suas missões regulamentares, além de colaborar com os demais órgãos no enfrentamento a pandemia de Covid-19", diz a nota.
Com informações da TV Gazeta

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