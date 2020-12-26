Barreira sanitária, com apoio da PM Crédito: Divulgação / PM

Your browser does not support the audio element. Com barreira sanitária, fila de carros se forma no acesso a Guriri-

A barreira sanitária é uma das tentativas da Prefeitura de São Mateus para controlar o avanço do vírus. Guriri tem o maior número de casos confirmados na cidade e a chegada de turistas preocupa a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com Secretário de Saúde, Henrique Follador, o Ministério Público expediu notificação a recomendatória para que o município reforce as fiscalizações entre até 1° de janeiro de 2021. O objetivo é conter ações que possam provocar aglomeração.

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"Para essas ações, vamos contar com o apoio da PM. Fica o alerta para população para o uso de máscara, no município de São Mateus é obrigatório e passível de multa. Evitem transgredir as recomendações sanitárias já previstas. É necessário cada um dar a sua parcela de colaboração nesse enfrentamento, que é de todos nós", afirmou o secretário de saúde do município.

Ainda segundo Follador, São Mateus passa a ter regras mais restritivas a partir de segunda-feira (28), com bares fechados e novo horário de funcionamento para o comércio.

"Para o comércio lojista o horário foi definido para funcionar de 11h30 às 17h30 a partir da semana que vem. Bares estão proibidos de funcionar. Restaurantes, shoppings, galerias vão funcionar de segunda a sexta com horário máximo até às 20 horas. Sábado funcionamento até 16 horas e domingo apenas delivery ou retirada nos balcões. Academias apenas poderão ofertar atividades não aeróbicas, cumprindo todas as recomendações sanitárias já previstas para evitar a contaminação e transmissão da doença naquele ambiente", explicou.

OPERAÇÃO VERÃO VAI ATÉ O CARNAVAL

Operação Verão nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra. O reforço no policiamento vai até o domingo após o Carnaval, dia 21 de fevereiro de 2021. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que a blitz deste sábado (26) marca o início danos municípios de São Mateus e Conceição da Barra. O reforço no policiamento vai até o domingo após o Carnaval, dia 21 de fevereiro de 2021.

Barreira sanitária, com apoio da PM Crédito: Divulgação / PM

"A PMES estará pronta para cumprir todas as suas missões regulamentares, além de colaborar com os demais órgãos no enfrentamento a pandemia de Covid-19", diz a nota.