Cocaína, crack, maconha e munições são apreendidos em Jardim Limoeiro

Mais de mil pinos de cocaína, pedras de crack, buchas de maconha e munições foram apreendidos pela Polícia Militar em Jardim Limoeiro, na Serra. A ação policial ocorreu na manhã desta sexta-feira (11), em região conhecida como "Paredão".
Militares faziam patrulhamento quando avistaram movimentação suspeita de indivíduos envolvidos com o tráfico e seguiram na direção deles para abordá-los, mas os suspeitos fugiram, deixando para trás o que a corporação avalia como significativa quantidade de drogas:
- 1.211 pinos de cocaína
- 1.148 pedras de crack
- 311 buchas de maconha
- 3 munições de calibre .380
- R$ 1.322,25 (em dinheiro)
A equipe do 6º Batalhão da PM encaminhou o material apreendido para a Delegacia Regional de Serra.