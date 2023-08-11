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Tráfico na Serra

Cocaína, crack, maconha e munições são apreendidos em Jardim Limoeiro

Quantidade de drogas apreendida foi avaliada pela Polícia Militar como "significativa"; só de cocaína foram mais de mil pinos retirados do tráfico
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 ago 2023 às 12:42

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 12:42

Mais de mil pinos de cocaína, pedras de crack, buchas de maconha e munições foram apreendidos pela Polícia Militar em Jardim Limoeiro, na Serra. A ação policial ocorreu na manhã desta sexta-feira (11), em região conhecida como "Paredão".
Militares faziam patrulhamento quando avistaram movimentação suspeita de indivíduos envolvidos com o tráfico e seguiram na direção deles para abordá-los, mas os suspeitos fugiram, deixando para trás o que a corporação avalia como significativa quantidade de drogas:
  • 1.211 pinos de cocaína
  • 1.148 pedras de crack
  • 311 buchas de maconha
  • 3 munições de calibre .380
  • R$ 1.322,25 (em dinheiro)
Drogas apreendidas em Jardim Limoeiro, na Serra
Material apreendido pela PM em Jardim Limoeiro Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A equipe do 6º Batalhão da PM encaminhou o material apreendido para a Delegacia Regional de Serra.

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