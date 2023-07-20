Sete mulheres são presas em operação contra o tráfico de drogas em Piúma

Operação começou ainda na madrugada desta quinta-feira (20), em Piúma. Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Sete mulheres foram presas em uma operação da Polícia Civil em Piúma, nesta quinta-feira (20). A operação tinha o objetivo de apurar crimes como tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, e também resultou na prisão de um homem e apreensão de dois adolescentes.

Ao todo, a investigação intitulada "Operação Pacificação" resultou na expedição de 23 mandados de prisão e dois de busca e apreensão. De acordo com informações da Polícia Civil, outros investigados já tinham sido presos ao longo das investigações. Nesta quinta-feira (20), os policiais também apreenderam armas, dinheiro e drogas.

“A Polícia Civil continua na procura dos demais foragidos e a população pode auxiliar com informações, por meio do Disque-Denúncia 181. O objetivo dessa operação é trazer paz para os moradores do bairro Piuminas, que se viram vivendo em uma região sob domínio do tráfico de drogas”, disse o delegado titular da Delegacia de Piúma, David Gomes.