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Tráfico e homicídio

Sete mulheres são presas em operação contra o tráfico de drogas em Piúma

Operação foi deflagrada nesta quinta-feira (20), contra crimes como tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2023 às 18:06
Operação Pacificação Piúma
Operação começou ainda na madrugada desta quinta-feira (20), em Piúma. Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Sete mulheres foram presas em uma operação da Polícia Civil em Piúma, nesta quinta-feira (20). A operação tinha o objetivo de apurar crimes como tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, e também resultou na prisão de um homem e apreensão de dois adolescentes.
Ao todo, a investigação intitulada "Operação Pacificação"  resultou na expedição de 23 mandados de prisão e dois de busca e apreensão. De acordo com informações da Polícia Civil, outros investigados já tinham sido presos ao longo das investigações. Nesta quinta-feira (20), os policiais também apreenderam armas, dinheiro e drogas.
“A Polícia Civil continua na procura dos demais foragidos e a população pode auxiliar com informações, por meio do Disque-Denúncia 181. O objetivo dessa operação é trazer paz para os moradores do bairro Piuminas, que se viram vivendo em uma região sob domínio do tráfico de drogas”, disse o delegado titular da Delegacia de Piúma, David Gomes.
A Operação Pacificação, que contou com a participação de 45 policiais civis e militares, foi deflagrada por equipes da Delegacia de Polícia de Piúma e da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar.

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