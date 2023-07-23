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Prisão na Serra

Apontado como chefe do tráfico de Planalto Serrano Bloco B é preso

Marcelo de Almeida da Cunha Silva, o "Da Mulher", foi autuado por porte ilegal de arma e tráfico de drogas, e teve cumprido mandado de prisão por corrupção de menor e homicídio

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2023 às 13:32
Material apreendido em Planalto Serrano, na Serra
Material apreendido em Planalto Serrano, na Serra Crédito: Polícia Militar/ Divulgação
A Polícia Militar do Espírito Santo prendeu, na madrugada deste domingo (23), Marcelo de Almeida da Cunha Silva, conhecido como "Da Mulher", apontado pela corporação como chefe do tráfico de Planalto Serrano (Bloco B), na Serra.
Segundo a Polícia Militar, Marcelo tem um extenso histórico criminal e era considerado um dos criminosos mais procurados pelas autoridades. A PM disse que, durante o patrulhamento no bairro, ao notar a presença dos militares, um homem dispensou 18 pinos de cocaína e correu para o interior de uma residência, indo para o segundo andar e pulando da laje para outros imóveis, não sendo alcançado.
Os policiais viram, pela janela, Marcelo deitado e o reconheceram como sendo um homem com mandado de prisão em aberto pelo artigo 121 (homicídio) e apontado como chefe do tráfico do Bloco B de Planalto Serrano.
Com ele, havia uma capa de colete, três aparelhos telefônicos, um rádio comunicador, várias munições, uma pistola .9 mm com capacidade para 17 munições cada, um colete balístico, sete buchas de maconha, 40 pedras de crack e 46 pinos de cocaína.
Ainda de acordo com a PM, no momento da detenção, suspeitos começaram a se comunicar no rádio comunicador, organizando-se para irem na direção dos militares e tentar resgatar o indivíduo. Foi necessário pedir reforços.
O detido foi encaminhado para a Delegacia Regional do município, onde foram entregues os materiais apreendidos.
A Polícia Civil informou em nota que Marcelo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. “Ele também teve cumprido mandado de prisão, expedido pela 3ª Vara Criminal da Serra, pelos crimes de corrupção de menor e homicídio e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana”, comunicou a corporação.

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