Cinco pessoas foram presas e 157 infrações de trânsito registradas durante as manifestações de grupos pró-Bolsonaro nas rodovias do Espírito Santo, entre o domingo (30) e a última quarta-feira (02). Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que não informou em quais municípios as ocorrências aconteceram.
Das cinco prisões em flagrante, duas foram por dano ao patrimônio público (destruição de asfalto) e três por desobediência. Segundo apuração do jornal A Gazeta, a maioria das apreensões ocorreu em Iconha, na região Sul do Estado, onde protestantes lançaram terra e pneus na BR 101.
Já as principais infrações observadas ao longo dos três dias foram: estacionar na pista de rolamento das rodovias; usar qualquer veículo para interromper circulação na via sem autorização; estacionar ao lado ou sobre canteiro central; transitar com veículos no acostamento; desobedecer às ordens da autoridade de trânsito, entre outros.
Cinco manifestantes são presos após bloqueios nas rodovias do ES
CONFIRA AS PENALIDADES:
- Estacionar na pista de rolamento das rodovias - Infração gravíssima, que prevê a perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma multa de R$ 293,47 (cada uma);
- Estacionar ao lado ou sobre canteiro central - Infração grave, que prevê a perda de cinco pontos na CNH e uma multa de R$ 195,23 (cada uma);
- Usar qualquer veículo para interromper circulação na via sem autorização - Infração gravíssima, que prevê a perda de sete pontos na carteira e multa de R$ 5.869,40 (cada uma);
- Transitar com veículos no acostamento - Infração gravíssima, que prevê sete pontos na carteira e multa de R$ 880,41 (cada uma);
- Desobedecer às ordens da autoridade de trânsito - Infração grave, que prevê cinco pontos na carteira e multa de R$ 195,23 (cada uma).
Interdições
Conforme o último boletim da PRF, nesta quinta-feira (03), o Espírito Santo não registrou nenhum ponto de bloqueio nas estradas. Desde a última segunda-feira (31), diversos trechos de rodovias no Estado e no país foram obstruídos por caminhoneiros bolsonaristas que não concordam com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 30 de outubro.
Para que as estradas fossem desobstruídas, foi necessário que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinasse que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tomasse ações imediatas para resolver a situação. O magistrado do STF ainda decidiu que a Polícia Militar também poderia atuar em estradas federais para impedir os bloqueios, uma atribuição que antes cabia somente à PRF.
Na noite desta quarta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo pedindo para os apoiadores liberarem as rodovias. O mandatário afirma que outras manifestações, em praças e locais públicos, "fazem parte do jogo democrático".