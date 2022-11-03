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Atos bolsonaristas

Rodovias do ES amanhecem sem pontos de bloqueio nesta quinta-feira

Na noite desta quarta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou vídeo pedindo que apoiadores desobstruam as rodovias em todo o país
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 nov 2022 às 06:48

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 06:48

O Espírito Santo começou esta quinta-feira (3) sem nenhum ponto de bloqueio nas estradas. Desde a última segunda-feira (31), diversos trechos de rodovias no Estado e no país foram obstruídos por caminhoneiros bolsonaristas que não concordam com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 30 de outubro. 
Para que as estradas fossem desobstruídas, foi necessário que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinasse que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tomasse ações imediatas para resolver a situação. O magistrado do STF ainda decidiu que a Polícia Militar também poderia atuar em estradas federais para impedir os bloqueios, uma atribuição que antes cabia somente à PRF.
Na noite desta quarta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo pedindo para os apoiadores liberarem as rodovias. O mandatário afirma que outras manifestações, em praças e locais públicos, "fazem parte do jogo democrático".  
O chefe do Executivo federal diz que "está tão chateado e tão triste" quanto seus apoiadores, mas que é preciso ter "a cabeça no lugar".
"Mas tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição e sempre estivemos dentro das quatro linhas", afirma.

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