Rodovias do ES amanhecem sem pontos de bloqueio nesta quinta-feira

O Espírito Santo começou esta quinta-feira (3) sem nenhum ponto de bloqueio nas estradas. Desde a última segunda-feira (31), diversos trechos de rodovias no Estado e no país foram obstruídos por caminhoneiros bolsonaristas que não concordam com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 30 de outubro.
Para que as estradas fossem desobstruídas, foi necessário que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinasse que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tomasse ações imediatas para resolver a situação. O magistrado do STF ainda decidiu que a Polícia Militar também poderia atuar em estradas federais para impedir os bloqueios, uma atribuição que antes cabia somente à PRF.
Na noite desta quarta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo pedindo para os apoiadores liberarem as rodovias. O mandatário afirma que outras manifestações, em praças e locais públicos, "fazem parte do jogo democrático".
O chefe do Executivo federal diz que "está tão chateado e tão triste" quanto seus apoiadores, mas que é preciso ter "a cabeça no lugar".
"Mas tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição e sempre estivemos dentro das quatro linhas", afirma.