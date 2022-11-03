Rodovias do ES amanhecem sem pontos de bloqueio nesta quinta-feira

06h00 - Bom dia! Atualização dos pontos de interdição nas Rodovias Federais no Estado do Espírito Santo: pic.twitter.com/y5f1A8NbJD

O chefe do Executivo federal diz que "está tão chateado e tão triste" quanto seus apoiadores, mas que é preciso ter "a cabeça no lugar".

"Mas tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição e sempre estivemos dentro das quatro linhas", afirma.