Rajadas

Tempo instável no ES: ventos ultrapassam 70 km/h na Terceira Ponte

O Espírito Santo entrou em nível de atenção após receber alerta de chuva forte e vendaval. Frente fria deve permanecer nos próximos dias
Júlia Afonso

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 12:19

Quem mora na Grande Vitória já acordou colocando casaco nesta quinta-feira (3): friozinho, chuva e ventos, muitos ventos. Na Terceira Ponte, que liga as cidades de Vitória e Vila Velha, rajadas têm ultrapassado 70 km/h. Às 11h40 o anemômetro (equipamento que mede a velocidade do vento) da Rodosol marcava ventos de 72.37 km/h. E esse número ainda aumentou por volta do meio-dia: 72,57 km/h.
O Espírito Santo entrou em nível de atenção após receber alerta de chuva forte e vendaval. A instabilidade provocada pela chegada de uma frente fria fez o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitir um Aviso Meteorológico Especial, divulgado quando há mudanças excepcionais no tempo.
Até esta quinta, o Estado permanecerá em nível de atenção devido às condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de chuvas volumosas, que podem resultar em acumulados significativos de água em alguns pontos do território capixaba.

Ventos podem fechar a ponte?

A Terceira Ponte só fechou uma vez por causa de ventania, em um dia marcado pelo intenso mau tempo na Grande Vitória: 19 de novembro de 2010. Na ocasião, as rajadas superaram a impressionante marca de 119 km/h.
Em entrevista à CBN Vitória em 2021, o diretor Geraldo Dadalto, da Rodosol, explicou que são considerados vários fatores para um possível fechamento da via, tais como direção do vento, chuva e visibilidade nas pistas. Há também duas velocidades usadas como parâmetro:
  •  110 km/h: é proibida a passagem de motociclistas pela Terceira Ponte
  • 120 km/h: limite de fechamento total, incluindo carros, caminhões e ônibus
Segundo ele, ainda é sugerido que motos não passem pela via quando os ventos atingirem 90 km/h. Em casos em que motoristas enfrentem ventanias já sobre a Terceira Ponte, a orientação é reduzir a velocidade do automóvel, seja ele qual for, e seguir viagem com cautela.

