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Denúncias

'Chefões do crime': MPES denuncia envolvidos com tráfico em Cariacica

De acordo com as denúncias, os integrantes dos grupos criminosos bloquearam ruas, fecharam o comércio e atearam fogo em veículos, além terem entrado em conflito armado com a Polícia Militar

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 21:56
MPES denuncia Chefões do Crime e mais 16 pessoas envolvidas com tráfico de drogas em Cariacica Crédito: Divulgação | Ministério Público do Espírito Santo
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) apresentou à Justiça quatro denúncias criminais contra 18 pessoas envolvidas com organizações criminosas voltadas à prática dos crimes de tráfico de drogas, posse e/ou porte de arma de fogo de uso permitido e/ou restrito, atuantes no município de Cariacica.
As 18 pessoas foram denunciadas com base na Operação Tyto, deflagrada de 27 de setembro de 2017 a 29 de julho de 2018, em 12 fases. Entre os denunciados estão dois criminosos que figuram na lista dos Chefões do Crime no Estado: Lucas Siqueira Barbosa, o Rato, e Rafael Amaral da Silva, o Peruquinha, presos durante a operação.
Além de Lucas Siqueira Barbosa e Rafael Amaral da Silva, foram denunciados pelo MPES: Júnior Santos Dias (Digue); Alessandro Meirelles Achtschin (Cara Fina); Roberto da Silva (Betinho ou Loirinho); Cleidson da Vitória Trindade (Paulinho Gogó); Elias Custódio Leles (Lili); Zaqueu Antônio de Souza; Ademar da Silva (Mazinho); Valdir Romão da Silva (Véi ou Monoc); Claudina Custódio Leles (Tia ou Cláudia); Leandro Pinto da Penha (Mané); Ana Paula José dos Santos; Elaine Custódio Leles (Laine); Adair Fernandes da Silva (Dadá); Jéferson Alves Hilário (Jefinho, Boca Murcha ou Tio Jéferson); Vandeilson da Fonseca Antunes (Vandinho); e Sidney dos Santos Nunes (Neguinho).
> Ministério Público do ES denuncia 17 pessoas por comércio de CNH
A Operação Tyto contou com diversos métodos investigativos, como monitoramento policial, interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático, busca e apreensão e cumprimento de mandados de prisão, todos deferidos e acompanhados pelo juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Cariacica.
A investigação apurou a existência de quatro associações criminosas, que inclusive guerreavam entre si e foram divididas em núcleos, conforme a localização: Núcleo Ponto Final  Flexal II; Núcleo Santa Rosa  Flexal I; Núcleo Campo do Apollo  Flexal II; e Núcleo Nova Canaã/Porto Novo.
De acordo com as denúncias, os integrantes dos grupos criminosos bloquearam ruas, fecharam o comércio e atearam fogo em veículos, além terem entrado em conflito armado com a Polícia Militar, nos dias 3 e 4 de abril de 2018, entre os bairros Presidente Médici e Porto Novo, em Cariacica.
A Operação Tyto também colheu informações que permitiram a prisão em flagrante de condutas criminosas paralelas. Os materiais ilíticitos apreendidos: cerca de R$ 18 mil em dinheiro,  11.035 pinos de cocaína, 3,891 kg de cocaína, 29,180 kg de maconha, 2.721 buchas de maconha, 1.584 pedras de crack, 750 gramas de crack, 1 tablete de crack e pedaços pequenos fracionados na mesma embalagem, 241 frascos de loló,  12 pistolas (calibres .380, .40 e .9mm), 3 espingardas (calibres .12 e .28), 1 revólver (calibre .38) e 691 munições (calibres .380, .12, .28, .40 e 9mm).
NÚCLEOS E INTEGRANTES
Núcleo Nova Canaã/Porto Novo
Lucas Siqueira Barbosa, o Rato, atualmente preso; e Rafael Amaral da Silva, o Peruquinha, atualmente preso
Núcleo Santa Rosa  Flexal I
Júnior Santos Dias (Digue), atualmente preso; Alessandro Meirelles Achtschin (Cara Fina), atualmente preso; Roberto da Silva (Betinho ou Loirinho), atualmente preso; e Cleidson da Vitória Trindade (Paulinho Gogó).
Núcleo Ponto Final  Flexal II
Elias Custódio Leles (Lili); Zaqueu Antônio de Souza; Ademar da Silva (Mazinho); Valdir Romão da Silva (Véi ou Monoc), atualmente preso; Claudina Custódio Leles (Tia ou Cláudia); Leandro Pinto da Penha (Mané); Ana Paula José dos Santos e Elaine Custódio Leles (Laine).
Núcleo Campo do Apollo  Flexal II
Adair Fernandes da Silva (Dadá), atualmente preso; Jéferson Alves Hilário (Jefinho, Boca Murcha ou Tio Jéferson); Vandeilson da Fonseca Antunes (Vandinho), atualmente preso; e Sidney dos Santos Nunes (Neguinho), atualmente preso.
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