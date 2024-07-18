Caso de mulher morta em estrada de Vila Velha completa 2 anos sem respostas

Bruna foi condenada a seis anos e três meses de prisão em regime semiaberto por tráfico de drogas. De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo, ela deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cariacica em maio de 2020, mas recebeu um benefício dias depois e passou a cumprir a pena em prisão domiciliar.