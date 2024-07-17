Casa de suspeita de matar vizinho a facadas é incendiada na Serra

No dia do crime, um dos moradores chegava em casa, de bicicleta, quando outro morador passou a agredi-lo, chegando a lançá-lo ao chão antes de supostamente tentar atacar a companheira dele, que estaria comprando produtos de um ambulante. A mulher pegou uma faca do ambulante e desferiu dois golpes contra o vizinho. Nomes não foram divulgados.

Durante a manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar recebeu um chamado anônimo, via Ciodes (190), que a residência onde morava a suspeita do crime havia sido atacada. Os militares foram ao endereço, constataram a depredação, porém não havia ninguém no local e o solicitante não se manifestou.

Por volta das 16h do mesmo dia, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio na mesma casa. A equipe chegou ao local e constatou que a residência estava em chamas.

Segundo vizinhos, o incêndio teria sido criminoso e ocasionado por uma situação de briga entre vizinhos em dias anteriores.

Os militares estão no local e a ocorrência continua em andamento.

Crime

Uma confusão entre vizinhos terminou em morte no bairro Feu Rosa, na Serra, Espírito Santo, na tarde do último sábado (13). Quando um dos moradores chegava em casa, de bicicleta, o outro passou a agredi-lo, chegando a lançá-lo ao chão antes de supostamente tentar atacar a companheira dele, que estaria comprando produtos de um ambulante. A mulher, que tem 50 anos, pegou uma faca do ambulante e desferiu dois golpes contra o vizinho, de 39 anos.

A vítima foi levada à Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, mas, segundo a Polícia Militar, já estava morta quando chegou lá. A mulher que esfaqueou o vizinho contou aos militares que ela e o marido eram ameaçados constantemente e sem motivo aparente.

“Ao ir para a rua comprar pano de um vendedor ambulante que passava na região, ela percebeu o companheiro chegando de bicicleta. Logo que o homem chegou no portão da casa, o vizinho começou a agredi-lo. O marido da mulher caiu no chão e o vizinho foi na direção da vizinha que, para se defender, pegou uma faca, que também estava sendo vendida pelo ambulante, e desferiu golpes contra o vizinho", informou trecho de boletim de ocorrência da Polícia Militar.

Ainda de acordo com a PM, sem saber do falecimento do homem, a mulher saiu para comprar ração para os dois filhotes de cães, e, ao chegar em casa, foi informada por um familiar da vítima que o vizinho não tinha sobrevivido. “Ela então aguardou a chegada da polícia no interior da residência, notando que alguém havia entrado no imóvel, enquanto ela comprava ração, e quebrou vários objetos. A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional do município, onde foi entregue a arma utilizada no crime", narrou a corporação.

No domingo (14), a Polícia Civil havia informado que a mulher foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial, ao analisar a ocorrência, entendeu que ela agiu em legítima defesa e que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.

Confusões já duravam um ano, diz esposa da vítima

Segundo a esposa da vítima, que preferiu não ser identificada, as desavenças entre os vizinhos, começaram há cerca de um ano. Antes disso, seriam, inclusive, amigos. “O esposo dela (mulher que esfaqueou) costumava bater nela constantemente. Aí teve um dia que ele (vítima) não aguentou, foi se meter na briga e ela ficou do lado do esposo. E ele (vítima) falou que não se batia em mulher, que era pra bater nele e chamou pra (sic) briga. Desse dia para cá, qualquer coisinha era motivo de briga, de ameaça", disse em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

Ainda segundo a esposa, fazia tempo que tudo estaria calmo entre os vizinhos, e a confusão teria ocorrido após uma provocação.

“A gente tinha combinado de sair com meu neto. Ele falou assim: ‘Mô, vou te esperar lá fora’, aí pegou o neném e foi lá para fora. Eu só terminei de me arrumar, e, no que eu saí, ele já veio correndo para o meu lado, todo ensanguentado. Falou: ‘Amor, eles me furaram. Me ajuda, eu tô morrendo’ e caiu no portão da minha casa. Eu vi na filmagem de monitoramento de um vizinho, que me passaram. Ele saiu com meu neto, pra me esperar. Aí o esposo dela começou a provocar e ele (vítima) colocou meu neto no chão, e foi correndo pra cima dele, deu um soco nele. Ela veio por trás com a faca", desabafou.