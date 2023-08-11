Caso de adolescente detido no ES por morte de cigana tem reviravolta

Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, morta a tiros na Bahia Crédito: Redes Sociais

Segundo a Polícia Civil baiana, as investigações indicaram que Hyara e o cunhado, de nove anos, estavam brincando em um quarto com a pistola no momento em que o tiro foi disparado pela criança. A mãe do menino, sogra da adolescente, foi indiciada por homicídio culposo e porte ilegal de arma, e o tio dela também foi indiciado por disparo de arma de fogo, por atirar contra a residência onde ocorreu o crime – ele teria tentado atingir o autor do disparo contra a sobrinha dele.

Ainda conforme as investigações, no curso das apurações foram analisados laudos periciais, oitivas de 16 pessoas, entre elas, duas crianças que prestaram depoimento especial com a presença de promotor de Justiça da Promotoria da Infância e da Juventude do Ministério Público da Bahia. O companheiro de Hyara também foi ouvido por uma juíza da comarca de Guaratinga.

Houve ainda a análise de imagens de câmera de vigilância do endereço do fato, documentos e mensagens de celular e redes sociais, além de apurações em campo. O que vai acontecer com a criança, cunhada da vítima, deve ser definido também pelo Ministério Público.

O caso foi encerrado e encaminhado para o Poder Judiciário na quinta-feira (10), segundo a Polícia Civil da Bahia

Relembre o caso

De acordo com o g1 Bahia, a adolescente Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, foi morta a tiro na cidade de Guaratinga, no sul da Bahia. O crime aconteceu no dia 6 de julho.

Segundo a Polícia Militar, populares contaram que o marido de Hyara desapareceu logo após a morte dela. Hyara Flor Santos Alves era de uma comunidade cigana que fica na cidade de Guaratinga, no extremo sul do Estado.

A adolescente foi baleada no queixo. Ela foi socorrida para o Hospital Municipal de Guaratinga, mas não resistiu. Segundo a polícia, as pessoas que levaram Hyara à unidade de saúde contaram que o disparo foi acidental. Porém, os funcionários do local desconfiaram do caso e acionaram a Polícia Militar.

Uma pistola calibre 380, com dois carregadores e munições, foram apreendidos no local do crime e encaminhados à perícia. O pai da adolescente chegou a afirmar ao g1 Bahia que a motivação para o crime poderia ter sido vingança.

Companheiro da vítima foi detido em Vila Velha

Suspeito de matar a companheira, o adolescente de 14 anos foi apreendido em Vila Velha, no dia 26 de julho. A ação foi possível após troca de informações da Força-Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo com a Delegacia da Polícia Civil de Itabela.

A família do ex-companheiro da vítima informou ter vindo para o Espírito Santo, porque ter a presença de um parente no Estado. O carro utilizado na viagem foi rastreado pela polícia baiana. Foi verificado que o veículo não passou pela BR 101, mas por estradas de interior, para chegar à região metropolitana.

Em conversa com a imprensa capixaba no dia seguinte à apreensão do adolescente, o advogado Homero Mafra e o pai do adolescente, um comerciante de 36 anos, que não teve o nome divulgado para não identificar o menor, deram mais detalhes sobre o que teria acontecido, conforme a versão da família