Caso Bryan: polícia pede ajuda para achar jovem que sumiu em Vila Velha

Bryan Santos Brambati, de 17 anos, desapareceu no último sábado (23), no bairro Dom João Batista, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Quase uma semana após deixar um bar onde se encontrou com amigos em Vila Velha, o adolescente Bryan Santos Brambati, de 17 anos, continua desaparecido . Nesta sexta-feira (29), o titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegado Luiz Gustavo Ximenes, pediu a ajuda da população para encontrá-lo.

“Nós já estamos investigando, temos todas as informações necessárias para a continuidade das investigações, então eu peço que as pessoas liguem para o 181 (Disque-Denúncia), para que a gente possa localizá-lo o mais rápido possível.” Veja abaixo vídeo gravado pelo delegado:

Segundo o delegado, na quarta-feira (27), após serem acionados pela DEPD, militares do Corpo de Bombeiros compareceram até um local de mangue em Vila Velha, com informações de que o corpo do adolescente estaria próximo à margem. Buscas foram feitas, entretanto, Bryan não foi localizado.

Nesta sexta-feira, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha recebeu informações semelhantes e enviou uma equipe à área de mangue, mas, novamente, nada foi encontrado.

“Estamos em contato com a família, com a genitora do adolescente, que será ouvida na Delegacia de Pessoas Desaparecidas na segunda-feira (2). Entramos em contato também com o responsável desse bar, para que ele seja ouvido. Ele já forneceu as imagens das câmeras de videomonitoramento, para que a gente possa dar continuidade nas investigações. Então, qualquer informação (que tiverem), eu peço que as pessoas liguem para o 181”, frisou o delegado Luiz Gustavo Ximenes.

O pedido de colaboração da população com informações foi reforçado, em vídeo, pelo secretário de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo Leonardo Damasceno.

"Esse caso já está em apuração, conversei com o delegado-geral (da PCES), doutor (José Darcy) Arruda, e esse caso está sendo apurado, tem todo o empenho da Delegacia de Desaparecidos. Já foram feitas várias diligências, inclusive já tiveram apoio do Corpo de Bombeiros para tentar localizar o Bryan, mas as diligências continuam."

Mãe fez apelo por respostas

Na quinta-feira (28), a mãe do estudante, Dilcilene dos Santos Carvalho, fez um apelo desesperado por ajuda para encontrá-lo . Bryan Santos Brambati saiu de casa no sábado (23) à noite, no bairro Aribiri, em Vila Velha, para encontrar os amigos em um bar na mesma região, e por volta de 0h decidiu ir embora. No entanto, ele não voltou para casa e não há notícias sobre seu paradeiro desde então.

“Eu estou implorando, gente. Eu preciso achar meu filho, vivo, morto. Eu faço questão. Se eu achar pelo menos o corpo dele, para eu poder enterrar, vou ficar muito feliz. Eu só preciso de uma notícia”, declarou a mãe, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Como ajudar

Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.