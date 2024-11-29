Grupo furta moto por engano achando que era veículo furtado de amigo no ES

Segundo a Polícia Civil, o suposto “crime”, que aconteceu no último dia 23, em Rio Bananal. Crédito: Divilgação | A Gazeta

Quatro amigos foram flagrados por câmeras de segurança furtando uma moto em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil, o suposto crime, que aconteceu no último dia 23, se tratou, na verdade, de uma confusão. O grupo acreditava que estaria recuperando o veículo de um deles, que foi furtado dias antes e era idêntico.

A Polícia Civil informou que começou a investigar o caso assim que foi acionada pela vítima. Durante as investigações, os policiais localizaram diversas imagens de câmeras na região onde ocorreu o furto e tentaram seguir o passo a passo dos suspeitos.

Nesta quinta-feira (28), os quatro foram localizados e contaram para a polícia que um deles teve a moto furtada dias antes. Ao passarem pela rua, eles se depararam com uma moto idêntica, com os mesmos detalhes identificadores, e, acreditando que estavam recuperando a moto para o amigo, outros três indivíduos o ajudaram. No mesmo dia eles pegaram o veículo e levaram para casa.

Moto foi devolvida para a vítima. Crédito: Divulgação | Policia Civil

Quando a Polícia Civil de Rio Bananal identificou os suspeitos do furto, eles devolveram o veículo e ressarciram a vítima. Agora os policiais estão empenhados em descobrir o furto da primeira motocicleta, de propriedade de um dos quatro que foram conduzidos para delegacia na quinta-feira.