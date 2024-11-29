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Confusão

Grupo furta moto por engano achando que era veículo furtado de amigo no ES

Dias após o amigo ter moto furtada, eles encontrarem um veículo idêntico na rua e acabaram levando para casa por engano, pensando estar recuperando a moto do colega

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 15:56

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 nov 2024 às 15:56
Segundo a Polícia Civil, o suposto “crime”, que aconteceu no último dia 23, em Rio Bananal.
Segundo a Polícia Civil, o suposto “crime”, que aconteceu no último dia 23, em Rio Bananal. Crédito: Divilgação | A Gazeta
Quatro amigos foram flagrados por câmeras de segurança furtando uma moto em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o suposto crime, que aconteceu no último dia 23, se tratou, na verdade, de uma confusão. O grupo acreditava que estaria recuperando o veículo de um deles, que foi furtado dias antes e era idêntico.
A Polícia Civil informou que começou a investigar o caso assim que foi acionada pela vítima. Durante as investigações, os policiais localizaram diversas imagens de câmeras na região onde ocorreu o furto e tentaram seguir o passo a passo dos suspeitos.
Nesta quinta-feira (28), os quatro foram localizados e contaram para a polícia que um deles teve a moto furtada dias antes. Ao passarem pela rua, eles se depararam com uma moto idêntica, com os mesmos detalhes identificadores, e, acreditando que estavam recuperando a moto para o amigo, outros três indivíduos o ajudaram. No mesmo dia  eles pegaram o veículo e levaram para casa.
Moto foi devolvida para a vítima.
Moto foi devolvida para a vítima. Crédito: Divulgação | Policia Civil
Quando a Polícia Civil de Rio Bananal identificou os suspeitos do furto, eles devolveram o veículo e ressarciram a vítima. Agora os policiais estão empenhados em descobrir o furto da primeira motocicleta, de propriedade de um dos quatro que foram conduzidos para delegacia na quinta-feira.
A polícia disse que as investigações continuam e, por enquanto, os quatro amigos não vão responder por nenhum crime.

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