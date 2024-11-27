Maycon Vinicios Santos Silva, de 21 anos, foi preso no dia 21 de novembro, com o veículo da vítima no bairro Jaburu, em Vitória. Já Anna Rilery Alves, de 19 anos, foi presa na terça-feira (26), no Morro da Garrafa, também na Capital.

Os nomes dos menores envolvidos não estão sendo divulgados por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Anna Rilery Alves, de 19 anos, e Maycon Vinicios Santos Silva, de 21 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O que aconteceu no dia do crime?

Conforme explicou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes, no dia 18 de novembro, Cleber aceitou uma corrida com embarque na Enseada do Suá, em Vitória, até a Praia Grande, no município de Fundão.

Your browser does not support the audio element. Polícia revela detalhes do roubo e morte de motorista de aplicativo desaparecido no ES

Quem solicitou a viagem foi Anna. Pelo chat do aplicativo, ela perguntou se o motorista não faria a viagem por um preço menor, o que foi aceito por Cleber, que cancelou a corrida no aplicativo e seguiu para o local de embarque. Os quatro embarcaram, Maycon no banco da frente dos passageiros e os outros três atrás.

Quando chegou em Praia Grande, os suspeitos anunciaram o assalto e Maycon desferiu um soco no rosto de Cleber. A vítima não reagiu ao assalto, mas parou o carro e saiu do veículo. O jovem de 21 anos foi atrás do motorista e deu três facadas no pescoço da vítima.

Depois, eles colocam o corpo no porta-malas e o levaram até a Rodovia do Contorno (BR 101), altura do bairro Carapina, na Serra. Mesmo com o motorista de aplicativo morto, Maycon deu mais golpes de faca e uma pedrada no rosto de Cleber.

Corpo de motorista de aplicativo foi encontrado na Serra, às margens da Rodovia do Contorno (BR 101) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Registro do desaparecimento

A família de Cleber registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento no dia 19 de novembro e a polícia iniciou as diligências. O carro, um Toyota Corolla, dele foi inserido como furtado/roubado no sistema.

Na noite do dia 21, o Toyota Corolla foi localizado transitando na Avenida Leitão da Silva, altura do bairro Jaburu, em Vitória. Dentro do carro estavam Maycon e um adolescente, de 17 anos.

Os dois foram levados para a Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle). No local, Maycon afirma que pegou o carro emprestado na praça de Gurigica, na Capital.

Contra ele havia um mandado de prisão por evasão do sistema prisional e ele acabou sendo preso. Como a polícia não encontrou elementos que ligassem o adolescente ao crime contra Cleber, ele não foi apreendido.

Operação no Morro da Garrafa

Durante as investigações, a polícia conseguiu informações do aplicativo de viagens sobre quem seria a última passageira a solicitar uma viagem com Cleber e chegaram até Anna Rilery Alves, moradora do Morro da Garrafa, onde também residia a adolescente, de 17 anos.

Foi realizada uma ação no bairro pela DFRV, ambas confessaram o crime e apontaram onde estaria o corpo de Cleber. A adolescente também disse que era namorada de Maycon e irmão do menor de idade, de 14 anos, que também estava no veículo.

Na segunda-feira (25), uma semana depois do desaparecimento, o corpo de Cleber foi encontrado em estado avançado de decomposição. Por conta disso, não foi possível fazer a identificação do corpo pelas digitais e agora a família e polícia aguardam os exames na arcada dentária.

Outro crime

Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, os quatro usaram a mesma tática para roubar um carro de um motorista de aplicativo, no dia 14 de novembro. No entanto, eles não executaram a vítima.

"A pergunta que fazemos é porque matar? Eles cometeram um roubo igualzinho e não mataram. Uma morte cruel. " José Darcy Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil (PCES)

Autuação

Maycon e Anna vão responder por latrocínio, corrupção de menores, ocultação de cadáver e associação criminosa. Sobre Maycon, a polícia disse que ele já tem passagens por tráfico de drogas, roubo e receptação.

Em relação aos adolescente, o delegado Luiz Gustavo Ximenes explicou que foi lavrado um termo por ato infracional análogo a crime de associação criminosa e ocultação de cadáver contra a menor de 17 anos. Já o de 14 anos, a polícia ainda apura qual foi sua conduta para que as investigações sejam concluídas.

"Um caso de latrocínio, praticado com requintes de crueldade" Luiz Gustavo Ximenes - Delegado titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos

Família pede por justiça