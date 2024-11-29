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Crime

Jovem é assassinado a tiros em frente a padaria em São Mateus

Orlando Almeida de Amorim Junior, de 18 anos, foi morto por três suspeitos, que estavam de bicicleta, segundo relatos de testemunhas à PM

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 15:04

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 nov 2024 às 15:04
Orlando Almeida de Amorim Junior, 18 anos, foi assassinado a tiros na zona rural de São Mateus
Orlando Almeida de Amorim Junior, 18 anos, foi assassinado a tiros na zona rural de São Mateus Crédito: Divilgação | AG
Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros no bairro Village, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu em frente a uma padafria, na noite desta quinta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, mesmo ferido, Orlando Almeida de Amorim Junior, ainda tentou fugir, mas não resistiu e acabou caindo, morrendo no local.
A Polícia Militar disse que, conforme relatos de testemunhas, três suspeitos encapuzados e em bicicletas se aproximaram da vítima e começaram a disparar contra o rapaz, fugindo do local em seguida.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas constatou que o jovem já estava sem vida. O corpo de Orlando foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. A corporação disse que, até a publicação deste texto, nenhum suspeito havia sido detido.
A Polícia Civil orienta a população que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).

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