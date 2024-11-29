Homem mata e depois queima o corpo de irmão em Montanha

Suspeito foi autuado em flagrante e depois encaminhado para o presídio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso suspeito de matar o próprio irmão com requintes de crueldade após ser cobrado por uma dívida na zona rural de Montanha , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , José de Jesus tentou enganar a família, mas depois confessou que deu golpes de machado na vítima, enrolou em colchões e ateou fogo no corpo. O crime aconteceu na madrugada do dia 21 deste mês e foi descoberto nesta quinta-feira (28). A vítima foi identificada como Antônio de Jesus, sem a idade divulgada.

A PM informou que foi acionada por um investigador da Polícia Civil, após uma familiar da vítima ter ido à delegacia do município, onde relatou sobre o desaparecimento do parente, que tinha ido até a casa do irmão, localizada às margens da ES 130, próxima do trevo que dá acesso à cidade de Nanuque, em Minas Gerais

No último dia 20, Antônio saiu da residência onde morava, no distrito de Cristal do Norte, em Pedro Canário, e foi de moto até a casa do irmão para receber um valor de R$ 2,3 mil e não retornou.

Família e suspeito foram à delegacia

A mulher relatou que no dia seguinte José foi até a casa da vítima, de táxi, e disse que o irmão não iria retornar e recolheu diversos pertences, como botija de gás, TV de 42 polegadas e um ventilador, argumentando que a vítima resolveu ficar em Montanha e lhe pediu para buscar objetos.

Após a situação, a família tentou entrar em contato com Antônio, mas não conseguiu. Na suspeita de que algo poderia ter acontecido, decidiu então registrar um boletim de ocorrência. No mesmo momento em que fazia o relato na delegacia, o suspeito chegou para relatar o desaparecimento do irmão, porque estava sofrendo pressão de familiares.

José relatou que viu o irmão pela última vez quando ele saiu para pescar e depois montou na moto. A vítima teria seguido em direção à Montanha e depois iria voltar para Pedro Canário. Um investigador observou as câmeras de monitoramento que mostram os acessos da cidade e a vítima ou a moto não foram vistas em nenhum momento.

Restos mortais no quintal de casa

Itens furtados e o machado utilizado no crime foram recolhidos pela PM Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Depois disso, o homem foi confrontado pela parente e pelos policiais na delegacia. Equipes foram até a propriedade rural onde o suspeito mora e percebendo que seria descoberto, confessou que tirou a vida do irmão. Logo depois, os militares encontraram os restos mortais da vítima na área do quintal.

Segundo o indivíduo, o irmão esteve na casa dele e após discutirem sobre a dívida, ele pediu ao irmão que dormisse ali e que no outro dia iriam conversar. Na madrugada do dia 21, aproveitando que a vítima estava deitada, ele cometeu o crime.