Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime brutal

Homem mata e depois queima o corpo de irmão em Montanha

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou enganar a família e chegou a ir à delegacia para registar o desaparecimento do familiar

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 12:21

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 nov 2024 às 12:21
Suspeito foi autuado em flagrante e depois encaminhado para o presídio
Suspeito foi autuado em flagrante e depois encaminhado para o presídio Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem foi preso suspeito de matar o próprio irmão com requintes de crueldade após ser cobrado por uma dívida na zona rural de Montanha, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, José de Jesus tentou enganar a família, mas depois confessou que deu golpes de machado na vítima, enrolou em colchões e ateou fogo no corpo. O crime aconteceu na madrugada do dia 21 deste mês e foi descoberto nesta quinta-feira (28). A vítima foi identificada como Antônio de Jesus, sem a idade divulgada.
A PM informou que foi acionada por um investigador da Polícia Civil, após uma familiar da vítima ter ido à delegacia do município, onde relatou sobre o desaparecimento do parente, que tinha ido até a casa do irmão, localizada às margens da ES 130, próxima do trevo que dá acesso à cidade de Nanuque, em Minas Gerais.
No último dia 20, Antônio saiu da residência onde morava, no distrito de Cristal do Norte, em Pedro Canário, e foi de moto até a casa do irmão para receber um valor de R$ 2,3 mil e não retornou.

Família e suspeito foram à delegacia

A mulher relatou que no dia seguinte José foi até a casa da vítima, de táxi, e disse que o irmão não iria retornar e recolheu diversos pertences, como botija de gás, TV de 42 polegadas e um ventilador, argumentando que a vítima resolveu ficar em Montanha e lhe pediu para buscar objetos.
Após a situação, a família tentou entrar em contato com Antônio, mas não conseguiu. Na suspeita de que algo poderia ter acontecido, decidiu então registrar um boletim de ocorrência. No mesmo momento em que fazia o relato na delegacia, o suspeito chegou para relatar o desaparecimento do irmão, porque estava sofrendo pressão de familiares.
José relatou que viu o irmão pela última vez quando ele saiu para pescar e depois montou na moto. A vítima teria seguido em direção à Montanha e depois iria voltar para Pedro Canário. Um investigador observou as câmeras de monitoramento que mostram os acessos da cidade e a vítima ou a moto não foram vistas em nenhum momento.

Restos mortais no quintal de casa

Itens furtados e o machado utilizado no crime foram recolhidos pela PM
Itens furtados e o machado utilizado no crime foram recolhidos pela PM Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Depois disso, o homem foi confrontado pela parente e pelos policiais na delegacia. Equipes foram até a propriedade rural onde o suspeito mora e percebendo que seria descoberto, confessou que tirou a vida do irmão. Logo depois, os militares encontraram os restos mortais da vítima na área do quintal.
Segundo o indivíduo, o irmão esteve na casa dele e após discutirem sobre a dívida, ele pediu ao irmão que dormisse ali e que no outro dia iriam conversar. Na madrugada do dia 21, aproveitando que a vítima estava deitada, ele cometeu o crime.
Todos os materiais e bens furtados foram recuperados e o indivíduo José de Jesus conduzido a Delegacia de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante por latrocínio e ocultação de cadáver, e depois encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

+Reportagens

Homem é morto a tiros e outro acaba baleado e espancado em Colatina

Motorista é rendido e passageiros de ônibus são assaltados em Cachoeiro

Chuva em São Paulo afeta voos de Congonhas para Vitória

Noite de tensão em Vitória tem confronto, morte, fogo e ônibus depredados

Sistema de alerta para riscos climáticos começa a funcionar no ES já em dezembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Montanha Polícia Civil Polícia Militar Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo
As alavancas do parque logístico e portuário do Sul do Espírito Santo
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Luiz Paulo decide disputar vaga de deputado estadual e declara apoio a Ferraço
Imagem de destaque
Cortisol alto ou baixo? Entenda a relação do hormônio com o estresse

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados