Motorista é rendido e passageiros de ônibus são assaltados em Cachoeiro

Passageiros de um ônibus foram alvos de um assalto na noite de quinta-feira (28) na altura do bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Dentro do coletivo, segundo relato do motorista, dois suspeitos anunciaram o roubo e obrigaram o motorista a parar o veículo para cometer o crime.

À Polícia Militar, o condutor do ônibus contou que faz a linha Alto União X Monte Belo, e que durante a rota, dois suspeitos entraram. Próximo ao ponto conhecido como ‘Curva do Caixão’, bairro Arariguaba, às margens do Rio Itapemirim. Um deles, armado, anunciou o roubo e obrigou o motorista a parar no lugar, que era escuro e ermo.

Oito passageiros estavam no coletivo e quase todos, de acordo com o registro policial, tiveram os pertences roubados. Entre os objetos litados estão: celulares, tablete, mochila com documentos, cartões e documentos pessoais.

Para não ser roubada, uma passageira relatou que jogou a mochila pela janela e foi recuperada depois. Outra vítima, contou que teve a arma apontada para o pescoço durante o crime. Todos foram orientados a registrar o crime na delegacia. A Polícia Militar ainda disse que fez patrulhamento na região para tentar localizar os suspeitos, mas ninguém foi detido pelo crime.

Colaboração com a Polícia

Já o Grupo Flecha Branca, empresa responsável pelo ônibus, informou por meio de nota que imediatamente após o ocorrido, acionaram as autoridades competentes e estão colaborando com as investigações, fornecendo todos os dados necessários para esclarecer o fato e prender os responsáveis.

“Gostaríamos de tranquilizar nossos passageiros, informando que estamos reforçando o sistema de segurança e reavaliando os protocolos internos para melhorar a segurança a bordo. O Grupo Flecha Branca reforça seu compromisso com a prestação de serviços de transporte seguro e de qualidade para todos”, informaram em nota.