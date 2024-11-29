Dupla é presa suspeita de roubar e espancar fazendeiro em Ecoporanga

Douglas da Silva Batista, de 22 anos e Fernando Porto Cezana, de 38 anos, participaram do crime enquanto estavam no benefício da saída temporária Crédito: Divulgação | Policia Civil

Fernando e Douglas eram detentos da Penitenciária Semiaberto de São Mateus (PSSM) e deveriam voltar ao presídio até quinta-feira (28), prazo final da “saidinha”. Como os presos não retornaram, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) comunicou a Polícia Civil sobre a evasão dos internos.

Durante as buscas, os policiais identificaram os suspeitos como os mesmos que participaram no roubo a fazenda. Eles foram localizados pela polícia em um imóvel no bairro Lago dos Cisnes, em São Mateus. Durante o cerco ao local, os suspeitos tentaram fugir pulando da varanda dos fundos do imóvel, caindo do segundo andar sobre uma escada e diversos entulhos. Os dois tiveram apenas escoriações.

Eles foram capturados e conduzidos sob o uso de algemas, devido ao risco de fuga. Devido às escoriações e queixas de dores pelo corpo, os conduzidos foram levados inicialmente ao Hospital Estadual Roberto Silvares para atendimento médico. Após os exames foram conduzidos para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, para depois serem encaminhados de volta à penitenciária.

Roubo a fazenda

O crime aconteceu na madrugada de sábado (23). Segundo testemunhas, quatro suspeitos invadiram a fazenda às margens da ES 320, em Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo. Durante o roubo, os bandidos levaram 15 armas de fogo e cerca de R$ 20 mil em espécie, além de talões de cheques, munições e um veículo.

Segundo a Polícia Militar, o crime foi descoberto por um funcionário da fazenda que, ao chegar por volta das 7h30 para receber seu pagamento, ouviu gemidos e pedidos de socorro vindos da casa. Ao entrar com um colega, encontrou o fazendeiro amarrado e com hematomas na cabeça. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Fumatre, em Ecoporanga.