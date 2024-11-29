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Detentos em 'saidinha'

Dupla é presa suspeita de roubar e espancar fazendeiro em Ecoporanga

Fernando Porto Cezana, de 38 anos, e Douglas da Silva Batista, de 22 anos, estavam no benefício da saída temporária quando cometeram o crime; idoso de 80 anos, dono da fazenda, precisou ser hospitalizado

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 18:22

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 nov 2024 às 18:22
Douglas da Silva Batista, de 22 anos e Fernando Porto Cezana, de 38 anos, participaram do crime enquanto estavam no benefício da saída temporária
Douglas da Silva Batista, de 22 anos e Fernando Porto Cezana, de 38 anos, participaram do crime enquanto estavam no benefício da saída temporária Crédito: Divulgação | Policia Civil
Foram presos dois suspeitos de participarem do roubo a uma fazenda às margens da ES 320, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada do último sábado (23). A prisão aconteceu nesta sexta-feira (29) em São Mateus. Segundo a Polícia Civil, Fernando Porto Cezana, de 38 anos, e Douglas da Silva Batista, de 22 anos, participaram do crime enquanto estavam no benefício da saída temporária do sistema prisional. O dono da propriedade rural, um idoso de 80 anos, foi feito refém e espancado pelos criminosos.
Fernando e Douglas eram detentos da Penitenciária Semiaberto de São Mateus (PSSM) e deveriam voltar ao presídio até quinta-feira (28), prazo final da “saidinha”. Como os presos não retornaram, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) comunicou a Polícia Civil sobre a evasão dos internos.
Durante as buscas, os policiais identificaram os suspeitos como os mesmos que participaram no roubo a fazenda. Eles foram localizados pela polícia em um imóvel no bairro Lago dos Cisnes, em São Mateus. Durante o cerco ao local, os suspeitos tentaram fugir pulando da varanda dos fundos do imóvel, caindo do segundo andar sobre uma escada e diversos entulhos. Os dois tiveram apenas escoriações.
Eles foram capturados e conduzidos sob o uso de algemas, devido ao risco de fuga. Devido às escoriações e queixas de dores pelo corpo, os conduzidos foram levados inicialmente ao Hospital Estadual Roberto Silvares para atendimento médico. Após os exames foram conduzidos para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, para depois serem encaminhados de volta à penitenciária.

Roubo a fazenda

O crime aconteceu na madrugada de sábado (23). Segundo testemunhas, quatro suspeitos invadiram a fazenda às margens da ES 320, em Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo. Durante o roubo, os bandidos levaram 15 armas de fogo e cerca de R$ 20 mil em espécie, além de talões de cheques, munições e um veículo.
Segundo a Polícia Militar, o crime foi descoberto por um funcionário da fazenda que, ao chegar por volta das 7h30 para receber seu pagamento, ouviu gemidos e pedidos de socorro vindos da casa. Ao entrar com um colega, encontrou o fazendeiro amarrado e com hematomas na cabeça. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Fumatre, em Ecoporanga.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga. Os celulares dos suspeitos presos foram apreendidos e podem ser utilizados para ajudar nas investigações e localizar os outros suspeitos.

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