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Madrugada de terror

Encapuzados fazem fazendeiro refém e roubam 15 armas e R$ 20 mil no ES

Durante o roubo à fazenda, os bandidos levaram ainda talões de cheques, munições e um veículo; vítima foi agredida e amarrada durante a ação criminosa

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 13:23

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

25 nov 2024 às 13:23
Moto e veículo usados pelos criminosos foram apreendidos, mas bandidos segue sendo procurados
Moto e veículo usados pelos criminosos foram apreendidos, mas bandidos segue sendo procurados Crédito: Polícia Militar
Um homem viveu momentos de terror ao ser feito refém por criminosos encapuzados na madrugada de sábado (23) que invadiram a fazenda dele às margens da ES 320, em Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo. Durante o roubo, os bandidos levaram 15 armas de fogo e cerca de R$ 20 mil em espécie, além de talões de cheques, munições e um veículo.
Segundo a Polícia Militar, o crime foi descoberto por um funcionário da fazenda que, ao chegar por volta das 7h30 para receber seu pagamento, ouviu gemidos e pedidos de socorro vindos da casa. Ao entrar com um colega, encontrou o fazendeiro amarrado e com hematomas na cabeça. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Fumatre, em Ecoporanga.
Segundo relato do filho da vítima aos policiais militares, quatro homens encapuzados invadiram a residência durante a madrugada, mantiveram o pai refém e o agrediram com golpes na cabeça e no tórax. Além do dinheiro, que seria usado para pagar funcionários, os criminosos roubaram armas de coleção e de herança familiar, que não possuíam registro. O fazendeiro contou à PM que, durante o crime, os suspeitos faziam ligações frequentes para outra pessoa, aparentemente pedindo orientações sobre o que mais levar.
Ainda de acordo com o filho, na última semana, suspeitos haviam sido presos em Vila Velha tentando transferir um imóvel de propriedade do pai com documentos falsificados, o que pode estar relacionado ao roubo.
Na fazenda, os policiais encontraram um armário arrombado onde as armas eram guardadas. Durante as buscas, a PM localizou o veículo roubado abandonado em uma área rural no limite entre Ecoporanga e Nova Venécia, próximo ao distrito de São Luiz Reis. O carro foi periciado e guinchado.
Veículo que havia sido roubado foi recuperado pela PM
Veículo que havia sido roubado foi recuperado pela PM Crédito: Polícia Militar
Além disso, uma motocicleta com registro de furto na sexta-feira (22), em Nova Venécia, foi encontrada na entrada do Assentamento Miragem, em Ecoporanga. A PM acredita que o veículo possa ter sido usado pelos criminosos para auxiliar na ação. As investigações seguem em andamento para identificar os suspeitos e recuperar os bens roubados.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga, "que está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos". 

Ajude a polícia

A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado.

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