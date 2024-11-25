Encapuzados fazem fazendeiro refém e roubam 15 armas e R$ 20 mil no ES

Moto e veículo usados pelos criminosos foram apreendidos, mas bandidos segue sendo procurados Crédito: Polícia Militar

Um homem viveu momentos de terror ao ser feito refém por criminosos encapuzados na madrugada de sábado (23) que invadiram a fazenda dele às margens da ES 320, em Ecoporanga , no Norte do Espírito Santo . Durante o roubo, os bandidos levaram 15 armas de fogo e cerca de R$ 20 mil em espécie, além de talões de cheques, munições e um veículo.

Segundo a Polícia Militar, o crime foi descoberto por um funcionário da fazenda que, ao chegar por volta das 7h30 para receber seu pagamento, ouviu gemidos e pedidos de socorro vindos da casa. Ao entrar com um colega, encontrou o fazendeiro amarrado e com hematomas na cabeça. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Fumatre, em Ecoporanga.

Segundo relato do filho da vítima aos policiais militares, quatro homens encapuzados invadiram a residência durante a madrugada, mantiveram o pai refém e o agrediram com golpes na cabeça e no tórax. Além do dinheiro, que seria usado para pagar funcionários, os criminosos roubaram armas de coleção e de herança familiar, que não possuíam registro. O fazendeiro contou à PM que, durante o crime, os suspeitos faziam ligações frequentes para outra pessoa, aparentemente pedindo orientações sobre o que mais levar.

Ainda de acordo com o filho, na última semana, suspeitos haviam sido presos em Vila Velha tentando transferir um imóvel de propriedade do pai com documentos falsificados, o que pode estar relacionado ao roubo.

Na fazenda, os policiais encontraram um armário arrombado onde as armas eram guardadas. Durante as buscas, a PM localizou o veículo roubado abandonado em uma área rural no limite entre Ecoporanga e Nova Venécia, próximo ao distrito de São Luiz Reis. O carro foi periciado e guinchado.

Veículo que havia sido roubado foi recuperado pela PM Crédito: Polícia Militar

Além disso, uma motocicleta com registro de furto na sexta-feira (22), em Nova Venécia, foi encontrada na entrada do Assentamento Miragem, em Ecoporanga. A PM acredita que o veículo possa ter sido usado pelos criminosos para auxiliar na ação. As investigações seguem em andamento para identificar os suspeitos e recuperar os bens roubados.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga, "que está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos".