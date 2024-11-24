Taxista é baleado em assalto na zona rural de Nova Venécia

Um taxista de 50 anos foi baleado durante um assalto na zona rural de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, na noite da última sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, a vítima conseguiu fugir dos suspeitos com o carro e depois foi ajudado por um homem que assumiu o volante e o levou para o Hospital São Marcos, no mesmo município.

A PM recebeu a informação de que um taxista havia sido baleado e durante o deslocamento para o local, encontrou o veículo da vítima. Os militares abriram as vias com sinais luminosos e sonoros para garantir que a vítima chegasse rapidamente à unidade médica e recebesse o atendimento necessário.

No hospital, o taxista disse para a PM que um indivíduo solicitou uma corrida no ponto próximo à rodoviária para ir até as imediações do lixão municipal. Ao chegar ao destino, o suspeito sacou um revólver e rendeu a vítima, ordenando que ela desligasse e saísse do veículo.

A vítima afirmou que, após ser rendida, um segundo homem saiu de um matagal nas proximidades e se juntou ao primeiro. Quando o suspeito que havia solicitado a corrida saiu do veículo, a vítima tentou fugir com o carro. Foi quando os disparos aconteceram e um dos tiros atingiu o taxista. Segundo a PM, uma equipe policial realizou patrulhamento nas proximidades do local do fato, mas nenhum suspeito foi localizado. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde do taxista.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia. Até o momento nenhum suspeito foi detido.