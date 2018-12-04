Home
>
Polícia
>
Caso Amaro Neto: mulher diz que deputado ofereceu R$ 500 mil

Caso Amaro Neto: mulher diz que deputado ofereceu R$ 500 mil

Pedagoga nega extorsão; ela e o marido, um PM, estão presos acusados de tentar extorquir dinheiro do deputado