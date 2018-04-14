Carga de maconha apreendida vale R$ 7 milhões e pode ter vindo do Paraguai

Uma carga de maconha avaliada em R$ 7 milhões foi apreendida pela Polícia Militar, por volta das 22h de sexta-feira, no bairro Balneário Carapebus, na Serra. A droga, num total de 1.410 kg, seria proveniente do Paraguai.
Quatro suspeitos foram presos em flagrante pelas equipes da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). O major Charles, que comanda a unidade, contou como tudo aconteceu até o carregamento ser encontrado.
Nós recebemos uma denúncia anônima de que uma grande carga de drogas seria entregue nessa localidade. O nosso serviço de inteligência entrou em ação e passamos a monitorar a residência, explicou.
Por volta das 22h, o caminhão baú branco chegou até a casa e estacionou no quintal. Três criminosos estavam no imóvel esperando o motorista chegar.
A polícia realizou a abordagem assim que percebeu a movimentação. Marcos Muniz Vieira, 31, e Deon David de Souza Assis, 25, estavam dentro do veículo já começando a descarregar a droga.
Gilberto Bertoldo, 45, era o motorista do caminhão e acompanhava o trabalho dos traficantes. Ele contou aos policiais que recebeu uma alta quantia para transportar a carga.
Foram pagos ao Gilberto R$ 25 mil para que ele levasse a droga de Cascavel, no Paraná, até Balneário Carapebus. Ele contou que pegou o caminhão lá mesmo, revelou o major Charles.
Os policiais ainda realizaram o acompanhamento de mais um suspeito, que estava no local quando o caminhão chegou, mas saiu rapidamente. Moisés dos Santos César, 29, foi preso momentos depois em Costa Dourada, Jacaraípe.
Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro onde foi pego e em Nova Almeida. O major Charles afirmou acreditar que a maconha seja proveniente de outro País.
Temos indícios de um tráfico internacional de drogas. Essa maconha teria vindo do Paraguai, que é o local onde normalmente ela é produzida e depois trazida para o Estado, ressaltou o comandante da Cimesp.
Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, no bairro São Torquato, em Vila Velha. Segundo o major Charles, a ação foi contundente contra o tráfico de drogas na Serra.
Uma carga dessas, com esse alto valor, é uma apreensão muito importante para a sociedade. Esse dinheiro todo, R$ 7 milhões, seria investido para fortalecer ainda mais a criminalidade e conseguimos evitar isso, concluiu.