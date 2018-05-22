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Praia da Costa

Câmera flagra criminoso invadindo barbearia em Vila Velha

Com um objeto, o criminoso conseguiu arrombar a porta e entrar na loja. Ele furtou dinheiro, celular e uma carteira com documentos

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 01:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 01:25
Barbearia arrombada em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram
Uma câmera de videomonitoramento de um estabelecimento comercial flagrou um criminoso invadindo uma barbearia localizada na Rua 15 de Novembro, na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (21). Com um objeto, ele conseguiu arrombar a porta e entrar na loja.
Nas imagens, é possível ver o criminoso batendo na porta da barbearia. Após alguns segundos, ao perceber que não tinha ninguém no local, ele tirou um objeto da cintura e quebrou a fechadura.
> Morte de jornalista na Serra é investigada pela Polícia Civil
Em entrevista ao Gazeta Online, o proprietário da barbearia, Júlio Cesar de Aragão, disse que tinha terminado de fechar a loja, por volta das 17 horas, quando foi tomar café em uma padaria que fica próximo ao local. "Eu estava trabalhando na barbearia e finalizei. Fui na padaria porque um amigo me chamou pra tomar café. Depois fui pegar a minha carteira pra eu pagar o café, cheguei lá e a capinha da fechadura estava no chão".
Segundo Júlio, o criminoso furtou o dinheiro do caixa, um celular e uma carteira com documentos. "Ele foi audacioso", finalizou. O empresário vai realizar um boletim de ocorrência na polícia civil.
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