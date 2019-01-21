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Violência

Cachoeiro: homem é assassinado e jovem morre após trocar tiros com a PM

Os casos aconteceram no último final de semana

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 15:57

Publicado em 

21 jan 2019 às 15:57
Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo-GZ
Um homem e um jovem morreram durante o fim de semana, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O homem foi assassinado e o jovem foi morto após trocar tiros com a Polícia Militar durante uma abordagem. Ninguém foi preso, mas duas armas foram apreendidas.
De acordo com a Polícia Militar, Tiago Admiral Araújo dos Santos, 30 anos, foi assassinado no bairro Aquidaban na noite do último sábado (19). Testemunhas contaram que ele estava em um churrasco e informou que sairia para "resolver um problema". Ele foi assassinado em seguida. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.
Já no bairro Aeroporto, uma ação policial começou após denúncias de que um homem estaria andando armado. Militares foram para o local e encontraram Rodrigo Barboza da Silva, de 21 anos, com uma arma. Segundo a PM, ele estava com duas armas e teria se escondido em uma residência. Ele atirou e houve troca de tiros, mas nenhum policial foi atingido.
Rodrigo morreu no local. Com ele foram apreendidas duas armas, munições e dinheiro. Os dois casos serão investigados pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
 

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