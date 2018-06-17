Briga entre soldados da PM em bar de Vila Velha acaba na delegacia

Confusão vira caso de polícia em Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Dois soldados da Polícia Militar foram parar na delegacia após uma grande confusão em um bar de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, no início da manhã deste domingo (17). A briga, que envolveu também as namoradas dos policiais, foi flagrada pelas câmeras de videomonitoramento da prefeitura. Houve correria, cadeiras jogadas para o alto e até um disparo de arma de fogo. Os PMs foram conduzidos e tiveram as armas apreendidas.

Segundo a assessoria da Guarda Municipal de Vila Velha, era por volta das 5h30 quando o soldado Jociel de Lucena Santana, que não teve a idade revelada, começou a puxar a namorada, Natiele Monteiro Pereira, de 23 anos, para fora do bar. A guarda não informou o motivo do desentendimento dos dois. Mas nas imagens gravadas pela prefeitura é possível ver que a jovem tenta se desvencilhar das mãos do namorado. Os dois chegam a cair juntos no chão. Depois que levantam, Jociel a segura e a encurrala contra um carro, pressionando os braços de Natiele enquanto ela tenta se soltar.

VEJA VÍDEO

O vídeo mostra que algumas pessoas tentam intervir na situação, aparentemente pedindo para o policial soltar a mulher. Nesse momento, uma jovem que presencia ação, identificada como Sandra Santos Pereira, 23 anos, namorada do outro soldado, Jean Bispo de Jesus, se aproxima e tenta intervir também. Ela começa a discutir com Jociel e ele acaba soltando a namorada para continuar a briga com Sandra.

Nesse momento, o soldado Jean Bispo, namorado de Sandra, se aproxima. Jean saca uma arma e aponta para o PM que discutiu com as duas mulheres. Jociel, que iniciou a briga, também saca a arma e os dois policiais ficam por alguns segundos um apontando a arma para o outro. É quando Sandra saca um objeto da bolsa, semelhante a um spray, e joga o conteúdo em direção aos olhos do PM Jociel, que começou a briga com a namorada. Visivelmente com dificuldades de enxergar e com as mãos nos olhos, o soldado dá um tiro em direção ao chão e se afasta.

Ao perceber a situação, Natiele, que há poucos minutos estava sendo arrastada pelo namorado policial, se aproxima de Sandra, que interferiu na ação, e as duas iniciam uma discussão. O soldado Jean tenta afastar as duas. Mas Sandra saca a arma dele e aponta em direção à Natiele. Jean consegue recuperar a arma de volta, mas a discussão entre elas evolui para uma luta corporal entre as duas.

Jean tentou separar as duas o tempo todo. Quando finalmente elas se separaram, o PM Jociel, que iniciou a briga, se aproxima. Correndo, ele tenta dar um golpe de chute na mulher de Jean. Depois, encurrala o casal para dentro do bar, arremessando as cadeiras e objetos que encontra pela frente.

Funcionários e clientes ficaram desesperados e saíram correndo do local. Jean e Sandra ficaram dentro do estabelecimento até que os funcionários do bar conseguiram segurar o PM Jociel que iniciou toda a briga. No meio da confusão, Natiele, que foi arrastada por Jociel no início da briga, chegou a desmaiar.

Jociel levou a namorada desmaiada para dentro do carro. No caminho, Natiele chegou a cair do colo do homem que a carregava. Depois de deixá-la no veículo, Jociel voltou para o bar na tentativa de continuar a briga, sendo segurando pelos funcionários do estabelecimento. Nesse momento, equipes da Polícia Militar chegaram ao local e todos foram conduzidos à delegacia.

Os soldados e as namoradas foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha onde houve a apreensão das armas dos policiais envolvidos.

A reportagem procurou o delegado de plantão, que não passou mais informações sobre o caso. Procurada, a assessoria da Polícia Militar informou, por nota, que avaliará a conduta dos policiais militares envolvidos na ocorrência após receber as informações do plantão da Polícia Civil. "As armas dos policiais foram recolhidas por precaução ao Batalhão do município de Vila Velha", disse a nota.

Já a Polícia Civil, informou por nota, que os dois soldados e as duas mulheres assinaram Termo Circunstanciado por lesão corporal e foram liberados. "As investigações sobre possíveis outros crimes vão seguir sob apuração. A ocorrência será remetida para o Distrito de Polícia de Parque das Gaivotas, que vai seguir com as investigações, e para a Corregedoria da Polícia Militar", completou a nota.