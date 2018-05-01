Briga dentro de cinema vira caso de polícia em Vila Velha

Duas mulheres discutiram dentro de uma sala de cinema na tarde desta segunda-feira (30), véspera de feriado. A confusão aconteceu em um shopping de Vila Velha e as duas resolveram registrar boletins de ocorrência. De acordo com a assessoria do shopping, os funcionários da rede de cinemas prestaram apoio às mulheres e conseguiram controlar a situação.

O motivo da confusão não foi informado oficialmente, mas algumas pessoas que estavam na sessão do filme "Os Vingadores" comentaram sobre o caso nas redes sociais. Em um grupo do Facebook, alguns usuários diziam que tudo teria começado quando uma criança falava alto durante o filme.

Algumas pessoas relataram que uma mulher teria reclamado da situação, o que incomodou a mãe do menino. Nesse momento, as duas teriam começado a se agredir dentro da sala do cinema.

OUTRA CONFUSÃO EM FEVEREIRO

Pipoca voando, copos de refrigerante derramados e pessoas rolando pela escada. Esse foi o cenário que marcou a sessão das 19h10 do longa "Cinquenta Tons de Liberdade" em um shopping de Vitória.

Os consumidores que foram ao cinema se assustaram. "Nunca presenciei nada igual. Eu estava sentada bem na frente. Quando percebi, vi pessoas rolando pela escada, pipoca voando e refrigerante caindo. Minha amiga mesmo ficou encharcada de refrigerante", relata a jornalista Aline Souza, que estava na sala do cinema.

tudo começou por conta de uma disputa por cadeiras), mas contou que quatro pessoas precisaram ser retiradas da sala pelos seguranças do cinema. Por conta da confusão, funcionários do cinema precisaram voltar o filme para que os demais clientes pudessem assistir. A jornalista, que estava acompanhada de duas amigas, não soube informar o motivo da briga (depois, pessoas que estavam na sala contaram que), mas contou que quatro pessoas precisaram ser retiradas da sala pelos seguranças do cinema. Por conta da confusão, funcionários do cinema precisaram voltar o filme para que os demais clientes pudessem assistir.