Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Rubim

Briga de trânsito termina com estudante de Direito esfaqueado em Vitória

Comerciante de 62 anos, suspeito de esfaquear o homem, deixou o local, mas foi detido pouco depois pela Guarda de Vitória na Avenida Leitão da Silva

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 10:18

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

06 fev 2025 às 10:18
Uma discussão no trânsito terminou com um estudante de Direito de 44 anos esfaqueado na tarde de quarta-feira (5), na Vila Rubim, em Vitória. O suspeito, um comerciante de 62 anos, fugiu do local, mas acabou detido pouco depois pela Guarda Civil Municipal na Avenida Leitão da Silva, no bairro Gurigica, também na Capital.
Segundo a Guarda, testemunhas relataram que a briga envolveu agressões mútuas e gritos, até que o comerciante pegou uma faca e atingiu o rosto do universitário. Em seguida, o suspeito entrou na caminhonete dele e deixou o local.
Ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a vítima disse que o comerciante subiu com a caminhonete na calçada, com o pretexto de parar o carro na sombra, e quase o atingiu. Eles, então, começaram uma discussão, que foi escalando. Em certo momento, segundo o estudante, o comerciante foi até o carro, pegou uma faca e o acertou no rosto. Já o comerciante disse à Guarda que foi atingido primeiro por um caixote de madeira que estava no chão. Depois, ele teria achado uma faca no local e a usado para desferir a golpe. “Os dois apresentam versões diferentes, porém, ficará a cargo da Polícia Civil identificar as reais circunstâncias dos fatos e tomar as devidas providências”, disse o Inspetor Rocha, do Grupo de Apoio Operacional (Gaop) da Guarda de Vitória.
O universitário ferido — que atua como estagiário em uma autarquia do Governo do Estado — foi atendido por uma equipe da Polícia Militar e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Após receber alta, ele se apresentou na Delegacia Regional de Vitória, para onde também foi levado o suspeito.  A Polícia Civil informou que o comerciante Murilo Davariz foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional.
Nesta quinta-feira (6), o comerciante passou por audiência de custódia a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantendo Murilo preso.  A reportagem tenta localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Correção

06/02/2025 - 4:54
A Guarda de Vitória informou que a vítima era um servidor público, mas a reportagem da TV Gazeta conversou com o homem ferido e apurou que ele é um estudante de Direito que atua como estagiário em uma autarquia do Governo do Espírito Santo. O título e o texto da matéria foram corrigidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

trânsito Vitória (ES) Vila Rubim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados