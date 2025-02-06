Briga de trânsito termina com estudante de Direito esfaqueado em Vitória

Uma discussão no trânsito terminou com um estudante de Direito de 44 anos esfaqueado na tarde de quarta-feira (5), na Vila Rubim , em Vitória. O suspeito, um comerciante de 62 anos, fugiu do local, mas acabou detido pouco depois pela Guarda Civil Municipal na Avenida Leitão da Silva, no bairro Gurigica, também na Capital.

Segundo a Guarda, testemunhas relataram que a briga envolveu agressões mútuas e gritos, até que o comerciante pegou uma faca e atingiu o rosto do universitário. Em seguida, o suspeito entrou na caminhonete dele e deixou o local.

Ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a vítima disse que o comerciante subiu com a caminhonete na calçada, com o pretexto de parar o carro na sombra, e quase o atingiu. Eles, então, começaram uma discussão, que foi escalando. Em certo momento, segundo o estudante, o comerciante foi até o carro, pegou uma faca e o acertou no rosto. Já o comerciante disse à Guarda que foi atingido primeiro por um caixote de madeira que estava no chão. Depois, ele teria achado uma faca no local e a usado para desferir a golpe. “Os dois apresentam versões diferentes, porém, ficará a cargo da Polícia Civil identificar as reais circunstâncias dos fatos e tomar as devidas providências”, disse o Inspetor Rocha, do Grupo de Apoio Operacional (Gaop) da Guarda de Vitória.

O universitário ferido — que atua como estagiário em uma autarquia do Governo do Estado — foi atendido por uma equipe da Polícia Militar e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Após receber alta, ele se apresentou na Delegacia Regional de Vitória, para onde também foi levado o suspeito. A Polícia Civil informou que o comerciante Murilo Davariz foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional.

Nesta quinta-feira (6), o comerciante passou por audiência de custódia a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantendo Murilo preso. A reportagem tenta localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.