Briga de foice entre amigos quase termina em tragédia no ES

O crime aconteceu na zona rural de Rio Bananal, durante a madrugada desta sexta-feira (04). Vítima foi ferida no pescoço e está internada. Já o suspeito fugiu